360 fokos videó: Miskolc nagyjai a Deszkatemetőben – Szentpáli István, a jámbor polgármester

Háromszor volt a város polgármestere, az ő közbenjárásával nyertük el a városi státuszt. Helyi szinten az egyik legjelentősebb politikusa volt Miskolcnak, akinek számos fejlesztést köszönhetünk.

Folytatjuk sorozatunkat, melyben a Deszkatemetőben nyugvó híres miskolciakat mutatjuk be, akiknek a nevével nap mint nap találkozunk, de talán egy kicsit tanulhatunk még róluk Kapusi Krisztián történész segítségével.

A Deszkatemetőről és a Tetemvárról már mesélt sorozatunk első részében Kapusi Krisztián, az Észak-Keleti Átjáró Egyesület történésze. Hagyományosan három kiemelkedő polgármesteréről emlékezik meg Miskolc helytörténete a századfordulós fejlődési időszak kapcsán: Soltész Nagy Kálmán, Hodobay Sándor és Szentpáli István.

Szentpáli ráadásul nem is helyi születésű, hiszen Erdélyből származik, régi magyar nemesi családból. Erre nem tudott – vagy nem akart – építkezni, ezért a tanulást választotta, és jogi doktorátust szerzett Budapesten. Miskolcra sodorta az élet, ahol a Kereskedelmi és Iparkamara titkáraként helyezkedett el.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara ma is őrzi emlékét: székházukban emléktábla illetve konferenciaterem található, a Deszkatemetőben látogatható síremléket is a kamara állíttatta. Emellett a Szentpáli által is nagyra becsült szakképzést, egészen pontosan a tehetséges tanulókat a nagy elődről elnevezett ösztöndíjjal támogatja a szervezet.

A messziről jött ember, akit mindenki szeretett

A történész szerint nagyon hamar megszerettette magát új lakhelyén, amiben közrejátszott, hogy igazi demokrata vonások jellemezték karakterét. Ennek ékes példája, hogy – Jókai Mórhoz hasonlóan – elhagyta nevéből a nemesi származására utaló Y végződést. Ekkoriban Miskolcon is erőteljes polgárosodási folyamatok zajlottak, és ez a közeg roppant vevő volt a demokrata gesztusokra. Mindemellett a városi legendák szerint Szentpáli István egy végtelenül jámbor, barátságos jellem volt, akit könnyen megkedveltek az emberek.

Valószínűleg ez is közrejátszhatott abban, hogy háromszor polgármesterré választották: 1902-ben, 1908-ban, majd 1917-ben (1912 és 1916 között országgyűlési képviselőként dolgozott a helyi érdekekért). Az első két ciklusa még a nagy fejlődési időszakba tartozott, az I. világháború alatt az állandóságot képviselte kollektíve elfogadott és közkedvelt személyiségével.

Meghatározó várostörténeti intézkedések

Az oktatás híveként több iskola megalapítása kötődik ciklusaihoz, a kereskedelmi szakoktatást kifejezetten támogatta. További infrastrukturális, közbiztonsági újítások mellett egyik legfontosabb eredménye, hogy 1909-ben az országgyűlés törvénybe iktatta Miskolc valódi városi rangját – ez pedig egy régóta húzódó jogi státuszi kálvária végére tett pontot, aminek eredményeként függetlenedtünk a vármegyei fennhatóságtól. Ma ezt az eseményt ünnepeljük minden év május 11-én városnapként.

Krisztián úgy összegzi Szentpáli Istvánt, mint a miskolciság megtestesülése. Neki ugyan nem volt borospincéje az Avason, és még csak nem is itt született. Mindezek ellenére olyan otthont talált ebben a fejlődő, polgárosodó, kereskedőkkel, iparosokkal és értelmiségekkel teli időszakban Miskolcon, amiért hajlandó volt történelmi léptékű tetteket végrehajtani.

