360 fokos videó: Miskolc nagyjai a Deszkatemetőben: Gálffy Ignác és Imre – a múzeumalapító és a polgármester

Míg előbbi tanárként a korabeli szakképzés fontos szereplője, hobbirégészként a mai Herman Ottó Múzeum jogelődjének is egyik alapítója volt. Imre egy nagyon nehéz időszakban, a II. világháborúban a város polgármesteri tisztségét töltötte be. Folytatjuk sorozatunkat, melyben a Deszkatemetőben nyugvó híres miskolciakat mutatjuk be, akiknek a nevével nap mint nap találkozunk, de talán egy kicsit tanulhatunk még róluk Kapusi Krisztián történész segítségével.

A Deszkatemetőről és a Tetemvárról már mesélt sorozatunk első részében Kapusi Krisztián, az Észak-Keleti Átjáró Egyesület történésze. Gálffy Ignác és Imre megismerését a korszak leírásával kell kezdenünk.

Az 1867-es kiegyezéstől az I. világháborúig tartott a dualizmus kora, ami sokrétű fellendülést is jelentett Magyarországnak. Az emberek keresték a lehetőségeket, ahogy azt az erdélyi Gálffy Ignác is tette. Számításait Miskolcon találta meg: reáltárgyak vonzásában élő tanárember lett.

A tanár, aki mellesleg múzeumalapító

A polgárosodó korszak egyik fontos eleme volt a kereskedelmi szakoktatás. Ezt felismerve az idősebb Gálffy – feltehetően – matematika-fizika szakos tanárként a mai Berzeviczy Gergely Szakgimnáziumban helyezkedett el tanárként, később pedig igazgatója is volt az intézménynek.

Tanári tevékenysége mellett fontos közéleti szereplője volt kora Miskolcának. Jelentős szerepet töltött be az 1899-ben megalapult Borsod-Miskolczi Múzeum létrejöttében. Hobbija volt a régészet, így az intézmény kezdeti gyűjteményéhez ő is hozzájárult. A ma is álló jogutód, a Herman Ottó Múzeum egyik alapítóját tiszteli benne, emlékét is őrzik, például csíptetős szemüvegével. Neve továbbá ismerős lehet a Győri kapu városrészben található utcáról is.

A politikus, aki tragikus szerepeket vállalt fel

Fia, Gálffy Imre Miskolc polgármestere volt a II. világháború idején – a nyilas hatalomátvételkor pozíciójából erőszakkal távolították el. A fasiszták bukása után visszavette tisztségét, és a bevonuló szovjetekkel már ő tárgyalt. Tragikusan alakult jövője, hiszen 1952-ben – származása miatt – megbélyegezték, és kitelepítették a hortobágyi Borsós-tanyára. Kietlen körülmények között élt feleségével, egészen az 1953-as amnesztiáig.

Hazatért a család, azonban házukat kifosztották, egészségük pedig megromlott. Az egykori polgármester visszavonult a közélettől, hogy aztán az 1956-os forradalom idején még egyszer fontos szerepet töltsön be. Megválasztották a Miskolci Nemzeti Bizottság elnökévé, külön városi küldöttség ment érte. A bukás után nem érte retorzió, de egészségi állapota ekkorra annyira leromlott, hogy 1957-ben elhunyt.

Apa és fia két generáción át voltak meghatározó személyei Miskolc történelmének, ma pedig mindketten a Deszkatemetőben nyugszanak.

