360 fokos videó: Minden babának jár egy kis szimfonikus

De ne tegyük, mert a program több síkon is izgalmas. A forgatókönyv egyszerre tartalmaz pedagógiai-fejlesztő elemeket, játékos feladatokat, a szülőket is bevonja, és a Miskolci Szimfonikus Zenekarnak köszönhetően még a muzsika szeretetét is erősíti a kicsikben.

Már a baba-barát környezet is a kicsikre van kihegyezve: pihe-puha szőnyegek, játékos-mesés dekoráció, és cipőben legfeljebb lábzsákkal lehet bemenni. Mint Bukáné Kaskötő Marietta, a Ciróka Babakoncert forgatókönyvíró-műsorvezetője elmondta, minél otthonosabb közeget akarnak teremteni a piciknek, hogy az új körülmények ne gátolják őket a kibontakozásban.

Mert a részvétel itt nagyon fontos, mind a gyerekek, mind a szülők részéről. A 0-3 éves csöppségekhez igazodik a forgatókönyv, ami tulajdonképpen egy interaktív koncertté áll össze. Közös éneklés, tapsolás, játék, apu-anyu biztonságos ölében, vagy a bátrabbak kúszva-mászva.

És ugyebár mindezt a Miskolci Szimfonikus zenekar kíséri, legalábbis egy kamarazenekarhoz hasonlító része. Mint Marietta felhívta rá a figyelmet, egy teljes zenekar rémisztően hathat a kicsiknek, és ezzel is igyekeznek a biztonságérzetüket erősíteni.

© Fotó: Bujdos Tibor

A játékos elemek és zene kettős fejlesztő funkciót látnak el. Egyfelől a jövő hangverseny-látogatóit nevelik, másrészt pedig alapvető készségekre hatnak a műsorelemek: mozgás, érzékelés, érzelemkifejezés, személyiségfejlődés…

Ezen a kellemes vasárnap délelőttön Zeneországba látogattak el a Ciróka Babakoncert vendégei. Egy égig érő zöld borsót kerestek – hiszen ebben a világban minden kicsit más. A cél az volt, hogy a hely varázsnyelvén, zenével szóljanak a kicsik a növénykéhez, aki cserébe teljesíti vágyaikat.

– Király Csaba | hirek360.hu –

Nézz körbe 360 fokban!

A videót 360 fokos kamerával vettük fel: az egérrel vagy a bal felső sarokban lévő kör alakú ikonra kattintva tudsz változtatni a nézőponton. Ne felejtsd el megnézni, hogy mi van a kamera “háta mögött”! Még több 360 fokos videóért iratkozz fel a Hírek 360 YouTube csatornájára és kövesd a Hírek 360 Facebook oldalát!

360 fokos videó: HELL Kart Amatőr Zenekarok Versenye - Van létjogosultsága az élő zenének Miskolc - Minden alkalomnak örülni kell, amikor élőben zenekarok játszanak. Ha még ezt ráadásként versenyen teszik, megfelelő technikai körülmények és szakmai zsűri intelmei mellett, az igazi jutalomjáték az egyszeri zeneszeretőnek. A HELL Kart Amatőr Zenekarok Versenye megyénkben azon ritka alk... Tovább a cikkhez

360 fokos videó: Elég odafigyelnünk ahhoz, hogy segítsünk Miskolc - Egy kis odafigyeléssel, a legapróbb gesztusokkal is rengeteget tudunk segíteni látássérült társainknak. A Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Egyesülete szemléletformáló képzést tartott a Nemzeti Közművek miskolci ügyfélszolgálatos kollégáinak március 20-án. Ők először meg... Tovább a cikkhez

360 fokos videó: Neymar Jr’s Five - A miskolci brazilok bajnoksága Miskolc - A Neymar nevével fémjelzett focibajnokság tulajdonképpen egy hivatalos keretek között zajló, amatőr grund-világbajnokság. Roppant érdekes, ahogy a brazil favellákban kialakult szabályrendszer most körbejárja a világot, hogy aztán legügyesebb képviselői eljussanak Brazíliába, egy nagy dö... Tovább a cikkhez

360 fokos videó: Jégvirágok - Miskolc a magyar szinkronkorcsolya egyik fellegvára Miskolc - A Miskolci "Jégvirág" Korcsolya Klub 1991-ben alakult meg, és ezzel feltették a várost Magyarország korcsolyatérképre. Mára több korosztállyal működnek, és szép eredményeket érnek el a különböző mű- és szinkronkorcsolya versenyeken. Edzésen látogattuk meg a Jégvirágokat, hogy kicsit job... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA