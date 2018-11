360 fokos videó: Mesél a mezőkövesdi Hadas – A tűzzománcos ház

A ház önkormányzati tulajdonban van, kézműves alkotóként pályázhatta meg. A bérlés feltétele, hogy az épület állagát megóvja, és tavasztól őszig nyitva tart a turisták előtt.

– Először a hatvani, majd a debreceni kézműves iskolában tanultam a tűzzománcozást, sajnos ma már egyik helyen sem oktatják – mesélte Pótáné Bartók Annamária arról, hogyan ismerkedett meg ezzel a művészeti ággal.

– A tűzzománcban az a jó, hogy számtalan technikája van. Mindegyikben az a közös, hogy egy speciális üveget magas hőfokon ráolvasztunk egy hordozó alapra (mely általában fém ). Azonban attól függően, hogy magas fényűen és vastag rétegben szeretnénk beolvasztani, vagy mondjuk vékony réteggel szeretnénk bevonni például egy lábast, másféle módosító anyagokat kell hozzáadni az üveg alapanyaghoz.

– Azért nem zománcozható minden fém, mert nemcsak fizikai, hanem kémiai kötések is létrejönnek az üveg és a fém között – folytatta Pótáné Bartók Annamária. – Ha csak fizikailag ráfolyna, lepattanna a merevedés után. Így azonban teljesen összekapcsolódnak, és egy olyan oldhatatlan egész jön létre, amit sérülésmentesen nem lehet szétválasztani.

Pótáné Bartók Annamária hozzátette: a többféle technika közül neki a rekeszzománc a kedvence. Vörösréz alapra dolgozik, melyet alaposan meg kell tisztítani, majd egy alapozó zománccal befesteni. A minta megtervezése után ellapított réz drótokból kihajtogatja a kontúrokat, majd átpakolja egy alapozott lemezre. Mivel ilyenkor még könnyen elmozdul ez a “váz”, nagyon óvatosan kell a kemencébe rakni, ahol 850 fok körül felizzik a fém, ráolvad az alapozás és rögzíti a rekesz szálakat.

A savazás és tisztítás után a granulátumformában kapható ékszerzománcot kerámiatörő mozsárban egészen apró szeműre kell törni, hogy a kisebb rekeszekbe is beférjen. Az alkotó ekkor kitölti a képet a színes zománccal, majd beégeti, hogy összefollyanak az üvegszemcsék – ezt a folyamatot még egyszer meg is kell ismételni. Végül csiszolás és egy újabb égetés következik.

– A tűzzománc nagyon időigényes – mondta el Pótáné Bartók Annamária. – Sőt, ha egy kihajtogatott képet másnap nem égetek be, és valaki véletlenül meglöki, akkor odavan egy-két napi munkám.

Ha minden elő van készítve (tehát már van rekesz, törött zománc és alap is), egy hét alatt lehet elkészíteni egy ilyen művet, amikor az alkotó csak ezzel foglalkozik. Azonban utolsó pillatatban is belekerülhet a zománcba egy olyan szennyeződés, ami tönkreteheti a munkát. Ahogy Annamária fogalmazott: a képnek is akarnia kell, hogy elkészüljön.

Nánási Anita

Nézz körbe 360 fokban!

