360 fokos videó: Megyénk több szakképzős tanulója is dobogón a Szakma Sztár Fesztiválon

A Szakma Sztár Fesztiválról azt gondolná az ember, hogy egyszerű tanulmányi versenyről van szó, ahol a szakképzés legtehetségesebb tanulói mérik össze tudásukat. Ehelyett Budapesten, hatalmas alapterületen, nagyon szigorú szabályok között lebonyolított megmérettetést kell elképzelni. Mindez és az a magas szintű szervezettség, amivel találkozunk, jól szimbolizálják, hogy milyen szerepet foglal el ma Magyarországon a szakképzés.

A budapesti Hungexpo Vásárközpontban már a XI. Szakma Sztár Fesztivált rendezték meg április 23. és 25. között. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett Szakma Kiváló Tanulója Verseny és az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny fúziójából jött létre a háromnapos grandiózus fesztivál, ami terepet ad Magyarország szakképzésben tanuló fiataljainak, hogy megmutassák tudásukat.

Magas szintű szervezettség

Már a megnyitó is szimbolizálta, hogy a rendezvény kiemelt fontosságú. A főbb szakmák zászlós jelképeivel vonultak fel fiatalok, Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor, valamint a szervező Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, Parragh László pedig egyaránt a szakképzés fontosságát hangsúlyozták nyitóbeszédükben. Emellett Ábel Anita és Harsányi Levente voltak a konferansziék, Király Viktor a sztárfellépő, és egész napos színpadi programok fokozták a hangulatot.

A fiatalok esküt tettek a verseny tisztasága mellett, de még a vizsgabizottsági tagok – akik tanárokból és szakemberekből álltak össze – is hivatalosan megfogadták, hogy tudásuk legjava szerint értékelik az indulókat.

A szakképzést is népszerűsítik

A verseny – amellett, hogy elismeri a tudást – a szakképzés ünnepe is egyben, és az ágazat egyfajta népszerűsítésének tekinthető. A még pályaválasztás előtt álló, jellemzően általános iskolás korosztályú fiatalok ellepték a Hungexpót a három nap alatt. Ezrekben mérhető azoknak a száma, akik bepillanthatnak a szakképzés világába interaktív standokon és természetesen a versenyek nyilvános megtekintésén keresztül. Mint megtudtuk, több mint kétszáz busz szállította őket a helyszínre.

Ide tényleg a legjobbak jutnak el az országban rendezett lokális elődöntők és selejtezők után. Több mint 7 500-an jelentkeztek 43 szakmában, Budapestre már csupán közel 300-an jutottak el. Köztük a Miskolci SZC Berzeviczy Gergely Szakgimnázium négy tanulója: Dakó Donáth, Tóth Gabriella, Tóth Klaudia és Panyik Milán – előbbi három kereskedő, utóbbi pedig vendéglátás-szervező szakmai kategóriában.

Büszkék lehetünk

A verseny komolyságát jól mutatja, hogy a fiatalokkal nem lehetett beszélni a megnyitó után, de helyettük meséltek felkészítő tanáraik, Debrődi Róbertné Erika és Palácsik Attila. Erika elmondta, hogy a felkészülés során nagy hangsúlyt fektettek a gyakorlatra: tanórák, gyakorlati helyek, éles helyzetek. Ezt egyébként a verseny is megkövetelte, a szervezők kihangsúlyozták, hogy a szakmai tudást főként gyakorlatban kell bemutatni.

Attila – érthető módon – elfogult volt versenyzőjével, Milánnal kapcsolatban. Mint mondta, érettségi után, ahogy bekerült a szakképzésbe, rögtön feltűnt, hogy „mozgása, megjelenése, intelligenciája” alkalmassá teszi arra, hogy egyszer eljusson hasonló kaliberű versenyekre. Ezért tulajdonképpen az első perctől kezdve megindult a felkészítése, pontról pontra csiszolták szaktudását.

Milán „étvágyfalatokat” és gyümölcssalátát készített, valamint pezsgőt szolgált fel versenyfeladatként. Gabriella, Klaudia és Donáth a kereskedő szekcióban először tesztet töltöttek ki, amiben számot adtak adminisztrációs tudásukról (hogy itt mennyire kíváncsi lettem volna a kérdésekre!), majd árukihelyezési gyakorlat következett, egészen pontosan tavaszias hangulatú ajándékcsomagokat állítottak össze.

Már azért büszkék lehetünk rájuk, hogy eljutottak a megmérettetésre, de nem álltak meg ennyinél. A kereskedők között Tóth Gabriella második helyezést ért el, míg – egyébként ikertestvére – Tóth Klaudia a harmadik legjobb lett. Indíthatják a családi vállalkozást. A vendéglátás-szervezőnek tanuló Panyik Milán is példás eredménnyel zárta a három napot, hiszen kategóriájában a képzeletbeli dobogó második fokára állhatott fel.

Egyre nagyobb a kereslet

Bihall Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke elmondta, óriási jelentősége van annak, hogy megyénket is képviselik fiatalok a versenyen. Ennek oka, hogy égető szükség van a jó szakemberekre. Az, hogy a mieink is jelen vannak, bizonyítja: itt is van tehetség.

Mint kifejtette, egyre több a szakképzésben tanuló fiatal Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, azonban ez is kevés, hiszen folyamatosan nő a kereslet a munkáltatók részéről. Éppen ezért fontosak az ilyen, a Szakma Sztár Fesztiválhoz hasonló alkalmak, amik azt is demonstrálják, hogy a szakképzés legitim életpálya, érdemes ezt választaniuk a fiataloknak.

