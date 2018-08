360 fokos videó: Közösséget kovácsol az önkéntesség és a jóérzés Miskolcon

A Vodafone Magyarország Alapítvány szervezésében a cég miskolci munkatársaiból verbuválódott önkéntesek jártak a Miskolci Állatsegítő Alapítvány menhelyén. Az önkéntesek továbbépítették az áram­elvezetést, kenneleket festettek, rongyokat vágtak méretre, gyomláltak és kutyagoltak.

A MÁSA munkatársai és az önkéntesek megteszik a tőlük telhető legtöbbet a menhelyen élő állatokért. Azonban mind a rendelkezésükre álló idő, mind az anyagi források végesek, és sokszor nem marad kapacitás bizonyos feladatok elvégzésére. Ezért – mint Horváth Rita menhely-vezetőtől megtudtuk – örömmel fogadnak bármilyen jellegű segítséget.

Például a különböző cégek, társaságok akcióit, amik a társadalmi felelősségvállalás jegyében, önkéntes alapon jelentenek segítséget. Rita úgy tapasztalja, hogy egyre többen választják a jótékonykodás ezen formáját, szerencsére – teszi hozzá. Ezúttal a Vodafone Magyarország Zrt. néhány miskolci kollégája látogatott ki a menhelyre, hogy könnyítsen a nehéz sorsú állatok életén.

Hagyománnyá váltak az akciók

Kocsis László, az Ügyfélmegtartási Csoport vezetője elmondta, az alapítvánnyal közös akciójuk nem az első. Évek óta járnak önkénteskedni, most első alkalommal látogattak el a MÁSA-hoz. A helyszíni munkák mellett ajándékkal segítettek, hiszen kutyatápot is hoztak magukkal a kollégák. Kifejti: a közös munka összetartóbbá teszi a csapatot, emellett az önkéntes segítés érzése miatt is megéri csinálni.

A cég egyik munkatársával, Pálinkás Viktóriával piros festékes ecsettel a kezében beszélgettünk. Miközben éppen az egyik kennelt kenegette, elmesélte, hogy a rácsok csiszolásával végzett, már csak a mázolás van hátra. A csoport nevében mondta, hogy nagyon örültek a lehetőségnek, mert szeretik a kutyákat és szívesen önkénteskednek is.

– Király Csaba | hirek360.hu –

Nézz körbe 360 fokban!

A videót 360 fokos kamerával vettük fel: az egérrel vagy a bal felső sarokban lévő kör alakú ikonra kattintva tudsz változtatni a nézőponton. Ne felejtsd el megnézni, hogy mi van a kamera "háta mögött"!

