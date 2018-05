360 fokos videó: Közös pont – hobbijuk a vasútmodellezés

A jubiláló egyesület hosszú évek óta rendez vasútmodell kiállításokat, az idei első május második hétvégéjén volt megtekinthető a Gömöri pályaudvaron. A programon látványos, közel 40 méteres, élethű modelleket felvonultató digitálisan vezérelt terepasztal mellett több kisebb terepasztalt, valamint vasúttörténeti anyagokat és vasúti relikviákat is bemutattak. Bikki Attila elnökhelyettes szerint egy évtizede éppen egy hasonló kiállításon született meg az egyesület ötlete az alapítók fejében.

“2008-ban egy másik vasútmodellező klub mutatta be terepasztalait és járműveit Miskolcon. Tíz korábban vadidegen ember, akiknek a vasútmodellezés volt a hobbija. Miskolcon addig nem volt szervezet, ami ezzel foglalkozott volna, így mi hoztunk létre egyet, 2008-tól már hivatalos formában működünk. Azóta rendezzük egyre népszerűbb kiállításainkat, folyamatosan fejlesztjük járműállományunkat, terepasztalainkat, és természetesen igyekszünk mi is fejlődni, úgy a kocsik üzemeltetése terén, mint kézügyességben”

– mesél a kezdetekről és a jelenről is Bikki Attila, majd helyszíneket sorol: előbb a Vasasban, később az Ifiházban működtek, végül a VOKE Vörösmarty Művelődési Házban találtak otthonra.

“A Vörösmartyban talán azért is örömmel láttak minket, mert az intézmény a Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület tagja. Az együttműködés azóta is töretlen, a kiállításainkat is közösen szervezzük, viszont néhány éve az ottani termeket is kinőttük, és ekkor, egészen pontosan 2016-ban gondoltunk arra, hogy a Gömöri pályaudvar kihasználatlan területein rendezzük meg a tárlatot a továbbiakban” – részletezi.

Mindenkit várnak

A vasútmodellezők egyesülete tulajdonképpen egy baráti társaság, ahol a közös pont a vasút szeretete. Fontos viszont, hogy ez a társaság nyitott.

“Mi ebben teljesedünk ki, a gépek, vasúti pályák, állomások vagy éppen a vasúti környezet, fák, épületek, emberek minél valósághűbb utánzásában. Mindenkit szívesen látunk, akit ez érdekel.”

Az egyesület tervei szerint decemberben egy újabb kiállítással jelentkeznek majd a Gömörin, akkor viszont az úgynevezett nagyvasút mellett, a keskeny-nyomtávúak, közismertebb nevén a kisvasutakra is nagyobb figyelmet fordítanának.

– Tajthy Ákos –

Nézz körbe 360 fokban!

A videót 360 fokos kamerával vettük fel: az egérrel vagy a bal felső sarokban lévő kör alakú ikonra kattintva tudsz változtatni a nézőponton. Ne felejtsd el megnézni, hogy mi van a kamera “háta mögött”! Még több 360 fokos videóért iratkozz fel a Hírek 360 YouTube csatornájára és kövesd a Hírek 360 Facebook oldalát!

VISSZA A KEZDŐOLDALRA