360 fokos videó: Közel százötven év kommunikációja az Avas közepén alaposan elrejtve

A miskolci Avas tulajdonképpeni központjában, a Szentgyörgy úton bújik meg az Avasi Postamúzeum. Sokan nem is tudnak a létezéséről, pedig igazi kincseket rejt: bár postamúzeum a neve, közel 150 év telekommunikációs fejlődését mutatja be a morzekészüléktől a digitális korszakig.

Látványtár

Stílszerűen az avasi posta mellett helyezkedik el a Posta­múzeum, ami igazából csak nevében – és fenntartójában – kapcsolódik a postához. Molnár György gondnok ki is javít minket, hogy igazából egy látványtárban járunk, ami egyedülálló az országban: az egyetlen olyan Postamúzeumról beszélünk, ami távközlés-technikai eszközöket mutat be.

Teszi ezt a kezdetektől, hiszen 600 négyzetméteren, mintegy 1600 tárgy és eszköz várja a látogatókat a XIX. század második felétől napjainkig terjedően: morzekódos eszközöktől az első telefonközpontokon és világháborús „mobiltelefonokon” át a digitális modellekig.

Szem előtt, mégis elrejtve

A már 11 éve nyitva tartó ­tárlat híre nem igazán üti meg az emberek ingerküszöbét. György úgy fogalmaz: „még a szomszédos lépcsőházakban sem tudják, hogy van egy ilyen kiállítás”. Azért így is térnek be látogatók hozzájuk, jellemzően iskoláscsoportok.

Ők kifejezetten élvezik a tárlatot, főként, hogy több eszköz üzemel. Kipróbálják őket, telefonközpontosat „játszanak” velük. Ilyenkor tárlatvezetőként György igyekszik hozzátenni hasznos információkat is a történethez, hogy valami tudás is megragadjon a móka mellett. Sokan például már nem is értik, hogyan működött egy tárcsázós telefon­készülék. Ennek az alig 20 éve még mindennapos eszköznek a példája jól mutatja, milyen gyorsan változik a világ.

Tanulni kell

Ami nem meglepő, hiszen a technológia hatalmas fejlődésen ment és megy át. Ma már modernebb eszközöket használunk, a digitális kor szülöttei számára ezek a természetesek – mindenkinek tanulni kell. Az Avasi Postamúzeum felelőssége – más múzeumokhoz hasonlóan – abban rejlik, hogy történelmi kontextusba helyezi az emberiség haladását. KCS

