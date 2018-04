360 fokos videó: Komolyzenei generációk összeérése a Hang-Árban

A Miskolci Szimfonikus Zenekar különleges kezdeményezése a Hang-Ár sorozat, ahol ifjú zenészek kapnak lehetőséget, hogy átéljék a nagyzenekaros koncertek hangulatát, és még közelebb kerüljenek a zenéhez.

A Hang-Ár egy szójáték, ami egyszerre akarja szimbolizálni a hangok áradatát, emellett a repülőterek hangárjaira is utal. Mint Sziklavári Károly, a Miskolci Szimfonikus Zenekar szakreferens-szerkesztője kifejtette, a koncert hangjainak áradata olyan lehengerlően hat, mint egy repülő, és valahol itt lehet megfogni az utalások jelentését.

Illetve a kezdeményezésnek a lényegét is, hiszen tényleg lehengerlő egy, a kórussal kiegészülve 100-120 fős hangverseny. Igaz ez kifelé, a nézők irányába, hiszen érezni lehet azt az elsöprő összhangot, ahogy ennyi ember együtt alkot. És befelé, a szereplőknek is katartikus élményt nyújt, amire a résztvevő fiatalok fentebb említett reakciói a legjobb példa.

Kiss Ildikó és Petró Balázs, a Miskolci Egressy Béni-Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola növendékei nagyon sokat készültek erre a napra, és a végeredmény számukra is örök élmény marad. Ildikó nem is nagyon találta a szavakat azon kívül, hogy “csodálatos”, és hogy “odáig van meg vissza”.

Balázs azt emelte ki, hogy egy kórustagnak elismerés a szimfonikusokkal együtt színpadra lépni. Ezt az érzést fokozza az, hogy több kompánia játszott egyszerre, mintegy 100-120 ember, ami elementáris erővel hat.

Kicsit nehéz ezt kívülállóként megérteni. Balázs kifejtette, hogy arra gondol, egy közösség részei. Fontos alkotóelemei egy olajozottan működő gépezetnek – mindenki máshoz hasonlóan. Mégis, minden egyes szereplőnek ugyanúgy bele kell tennie a maga részét, hogy összeálljon egy egésszé a mű. Emellett persze az is megtiszteltetés neki – mint mondta- , hogy komolyzenei végzettség nélkül olyan darabokat adhat elő, amiket Egressy Béni, Erkel Ferenc, vagy Verdi szereztek. Illetve, említhetnénk példaként Báthori Lóránt karmester Szittya himnusz című művét, aminek ezen az estén volt az ősbemutatója.

Fotó: hirek360.hu © Fotó: hirek360.hu

Sziklavári Károlytól azt is megtudtuk, hogy lassan négy éves az a kezdeményezés, hogy fiataloknak is lehetőséget biztosítsanak a megnyilvánulásra. A cél egyfajta komolyzenei kedvcsináló koncertek megszervezése. A vendégművészek kórust alkotnak, előfordul, hogy szólista is van köztük, és nem példa nélküli, hogy hangszeres közreműködői a Miskolci Szimfonikus Zenekarnak.

Mint az látszott Ildikó, Balázs, és sok másik fiatal példájából, az elképzelés működik. Annyira élvezik, olyan katartikus élményt kapnak, hogy az tényleg hatással lehet zenei fejlődésükre.

– Király Csaba | hirek360.hu –

Nézz körbe 360 fokban!

A videót 360 fokos kamerával vettük fel: az egérrel vagy a bal felső sarokban lévő kör alakú ikonra kattintva tudsz változtatni a nézőponton. Ne felejtsd el megnézni, hogy mi van a kamera “háta mögött”! Még több 360 fokos videóért iratkozz fel a Hírek 360 YouTube csatornájára és kövesd a Hírek 360 Facebook oldalát!

