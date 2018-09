360 fokos videó: Kastélyból lett szociális és közösségi központ Hernádnémetiben

A közelmúltban fedeztük fel a Munk-kastélyt, amikor éppen a parkját újították fel önkéntesek. Nem egyedülálló jelenség, hogy épületek új funkciót kapnak, de az igen, hogy egy nagyjából 3500 lakosú- borsod-abaúj-zemplén megyei településen nem csupán megmaradhatott, de aktívan, közösségi élettől telve működhet egy korábbi kastély.

A tehetős földesúr

Ennek a jó példának néztünk kicsit utána 360 fokos kameránkkal, Orosz Zsolt polgármester segítségével. Ő mesélt röviden a Munk-családról is, illetve Munk Györgyről, aki építtette a kastélyt. A környék egyik legjelentősebb gazdálkodója volt a maga korában, egy “mezőgazdasági szakember” – ahogy a polgármester fogalmaz. Hatalmas területeken birtokolt gyümölcsösöket – és állatokat tartott – a település szélén állítólag ma is áll az a “bikaólnak” nevezett épület, ahol a jószágokat tartották. Majd tovább sorolja a polgármester, hogy a kastélyterületen álltak különböző gazdasági épületek és még egy jégverem is.

Munkék tehát tőkeerős gazdálkodó család voltak sok-sok alkalmazottal, akiket megannyian ismertek a településen és a környéken is. A II. világháborút követően az elitellenes, államosító rendszer áldozatává vált a család: földjeiket elveszítették, ahogy a kastélyt is, ők pedig az Amerikai Egyesült Államokba emigráltak (más források szerint Kanadába). Utóbbira később sem formáltak igényt a leszármazottak, így az a település tulajdonába szállt.

Az 1950-es évektől az épület iskolaként működött. A polgármester hangsúlyozza, hogy ezt szerencsés fordulatnak tekinthetjük, hiszen nem lett úrrá rajta az enyészet, illetve nem hordták szét tégláról téglára. Az eredeti berendezési tárgyakról nincsenek információk, de a szerkezet ép maradt – leszámítva a természetesnek tekinthető korróziót.

Viszonylag jó állapotban megmaradt a tetőt belülről díszítő kazettás famennyezet, ami művészileg is megsüvegelendő munka. A képek hernádnémeti motívumokat és a család hétköznapi pillanatait örökítik meg.

A hernádnémetieket szolgálja

A település 2004-től több pályázatot nyújtott be a felújításra, amelyeknek köszönhetően sikerült szebbé tenni az épületet. Konyhát építtettek mellé, ahol most a szomszédos általános iskola tanulói is étkeznek. Azóta pedig szociális és közösségi központként funkcionál a Munk-család egykori lakhelye.

Úgyhogy az épület nem csupán megmaradt, de élettel is teli: az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér (IKSZT) Cseperedő Gyerekházzal és Vidám Nagyikkal várja a lakosokat – sok más program mellett. Az udvaron kemencét alakítottak ki, ami az összközösségi rendezvényeken tesz jó szolgálatot; mert a kastély és annak parkja a települési nagyrendezvények helyszíne is.

Mindez alátámasztja azt a jó példát, amit a hernádnémeti Munk-kastély képvisel a funkciótlanná vált épületek sorában. Sikerült a település központi helyszínévé alakítani, talán szimbólumává is. Orosz Imréné Enikőt, az IKSZT vezetőjét arról kérdeztük, hogy sikerült-e “belakniuk” az épületet. Lelkes válasza az volt:

„Hogyne laktuk volna, szerintem már ki is nőttük…hiszen itt minden nap történik valami.” – amivel kiválóan összefoglalta a sikeres funkcióváltást.

