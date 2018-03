360 fokos videó: Jégvirágok – Miskolc a magyar szinkronkorcsolya egyik fellegvára

Mára több korosztállyal működnek, és szép eredményeket érnek el a különböző mű- és szinkronkorcsolya versenyeken. Edzésen látogattuk meg a Jégvirágokat, hogy kicsit jobban megismerjük őket, illetve művészettel határos sportjukat.

A szinkronkorcsolya egy megigéző sport. Tulajdonképpen a műkorcsolya egy ágáról van szó, mint azt Huszár Diána, a Jégvirágok vezetőedzője elmagyarázta nekünk. Összefoglalva, a művészi megkoreografáltság határát súroló formációkban, zenére, szinkronban korcsolyázik a 8-16 fős csapat. És bizony egy roppant összetett sportágról van szó, hiszen több kompetenciát igényel a csapattagoktól. Van benne műkorcsolya, jégtánc, balett, erőnlét-fejlesztés, testtartás és folyamatosan figyelniük kell egymásra a csapattagoknak, hogy összehangolják mozgásukat.

Fotó: hirek360.hu © Fotó: hirek360.hu

Úgyhogy nem egyszerű a Jégvirágok dolga, és sokat is dolgoznak azért, hogy mi gyönyörködhessünk a sportjukban. Többnyire nagyon fiatalon elkezdik a korcsolyázást, a Jégvirágok is több korosztállyal működik (mini, juvenile, mixed-age, adult). Már a legkisebbek is tehetséges csapatot alkotnak. Diána arra is felhívta a figyelmet, hogy maga a szinkronkorcsolya olyan készségeit fejleszti a gyerekeknek, mint a térlátás, összhang a zenével, művészi érzék, és még sok egyebet.

De nem csak a munkáról szól a Jégvirágok élete. Annak, hogy ilyen sok időt töltenek együtt, meg van az a szerencsés “mellékterméke”, hogy nagyon erős közösség jött létre a klubon belül és kívül. Diána úgy jellemezte őket, mint egy nagy család – és ez látszott is rajtuk, amikor ott jártunk. Ahogy a kicsit idősebb lányok a fiatalokkal, mint kistestvéreikkel bánnak. Odafigyelnek egymásra, ami a jégen ugyebár kötelező, de ők a pályán kívül is összetartanak.

Fotó: hirek360.hu © Fotó: hirek360.hu

A sok munka azonban meg is térül. Rendszeresen dobogós helyeket érnek el az országos versenyeken, a közelmúltban Salzburban, nemzetközi jégen korcsolyázta magát 3. helyre a mixed-age csapat. Az országban alig néhány városban létezik szinkronkorcsolya klub, köztük a miskolci Jégvirágokkal, akik kemény munkájuknak és eredményeiknek köszönhetően meghatározó tényezői a sportágnak.

– Király Csaba –

Nézz körbe 360 fokban!

A videót 360 fokos kamerával vettük fel: az egérrel vagy a bal felső sarokban lévő kör alakú ikonra kattintva tudsz változtatni a nézőponton. Ne felejtsd el megnézni, hogy mi van a kamera “háta mögött”! Még több 360 fokos videóért iratkozz fel a Hírek 360 YouTube csatornájára és kövesd a Hírek 360 Facebook oldalát!

