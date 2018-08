360 fokos videó: Ígérem jó leszek, csak ne bilincseljenek meg újra!

A Bükk Közterületi Támogató Alosztály a rendőrség kötelékében az a csoport, akiket mi hétköznapi emberek kommandósoknak hívunk. Ők ugyan szerények, és nem szeretik a kifejezést, de embert próbáló munka az övéké, ami ráadásul hatalmas elkötelezettséget is meg­követel. Gyakorlatozás közben látogattuk meg őket, ahol először kimenekítettek, majd megbilincseltek, de végig barátságosak és kedvesek voltak…

Fiatal, kedves srácok

A kommandósokhoz hasonló nehézfiúkról élnek a sztereotípiák, hogy kigyúrt, kopasz, marcona nézésű emberek, akik naponta nagyjából háromszor szólalnak meg, akkor is olyan morgással, amiből mindenki ért mindent. A Bükk Közterületi Támogató Alosztály tagjai jó kondiban vannak, az tény, de egyébként nem illeszkednek az előítéletek leírásaiba. Fiatal, kedves srácok, akik történetesen egy igen komoly munkát végeznek.

Olyat, ahol a személyazonosságuk nyilvánosságra kerülése bajba sodorhatja őket, ezért felvételeinken kámzsával takarták el arcukat, valamint nevüket nem használjuk. Vezetőjük az alosztályt bemutatva elmondta, a ­B.-A.-Z. Megyei Rendőr-főkapitányság kötelékébe tartoznak, Magyarországon 14 ilyen csoport működik megyékre lebontva.

Tömören úgy foglalhatnánk össze a munkájukat, hogy őket hívják erőszakos bűncselekményeknél, főleg az elfogásokban segítenek be. Vezetőjük szerényen úgy definiálja a csapatot, hogy kicsit képzettebbek, mint az átlagos rendőrök, a felszereltségük is fejlettebb és a tagok is összeszokottabbak. Ugyanakkor, nem szeretik, ha kommandósoknak hívják őket. Katonai eredetű a kifejezés, de ők nem tekintik magukat a sereg tagjainak.

Kimentettek, majd elfogtak

Annyira, hogy maguk is a hétköznapokból ismert rendőrökként indultak. A megfelelő iskola elvégzése az első lépés – magyarázza vezetőjük –, majd két éves szolgálati gyakorlat után jelentkezhetnek az alosztályba. Fizikai, lövészeti felmérés után következik az egy hónapos alapképzés, majd vizsga, és megnyílhat az út a csapatba.

A fentebb említettek mellett feladatuk a védett személyek kísérése is. A kedvünkért bemutatták a gyakorlatban, ez hogyan zajlik – miközben engem menekítettek ki. Az anyósülés mögött utaztam békésen – állítólag ez a legideálisabb hely védett személynek –, amikor hirtelen „megtámadták” az autónkat. Robbanások, lövések, határozottan felém ordított utasítások, majd alig egy perc alatt, védelmező fegyveresek gyűrűjében eljutottam a kimenekítési pontra. A villámgyors „akcióból” nem is láttam semmit, annyira eldugtak megmentőim.

Egy másik – ezúttal elfogási – gyakorlatban már én voltam a rosszfiú. A szimuláció szerint kocsival menekültem a törvény elől, de nem jutottam messzire… Gyorsan körbevettek elfogóautókkal, majd rám szegezett fegyverek és újabb határozott ordítások közepette kiszállítottak az autóból, hogy végül megbilincseljenek és elvezessenek.

Kemény meló, de…

Utóbbit mindenkinek ajánlom, aki törvényszegésen gondolkodik. A bilincs már egy perc után is belevág a csuklóba, a direkt nyakatekert elvezetés – hogy az elkövetőnek lehetősége se legyen rosszalkodni – enyhén szólva nem kellemes.

Képzelhetjük, hogy milyen szituációkkal találkoznak az alosztály tagjai. Illetve, magát a tudatot, amiben élniük kell: bármikor megcsörrenhet a telefon, és egy extrém bevetésen kell maximális teljesítményt nyújtaniuk. Vezetőjük elmondja, hogy fizikailag és pszichikailag is megterhelő a munkájuk. Sokat gyakorlatoznak, hogy rögzüljenek a helyzetek, és amikor éles bevetésre mennek, minden hibátlanul haladjon.

Ez hatalmas hivatástudatot követel meg, sokuknak a Bükk Közterületi Támogató Alosztály az élete. A család nagyon sokat segít, hiszen az állandó készültség őket is érinti. Mindemellett van magánéletük, csak kissé bonyolultabb, mint egy átlagemberé. Valamint olyan sikerélmények is érik őket, mint a közelmúltban megrendezett, támogató alosztályok közötti verseny, amin összetettben 4. helyet értek el, személyvédelmi feladatban pedig különdíjasak lettek.

