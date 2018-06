360 fokos videó: Idén 20 éves a 4-Dance Club

Ők alkotják azt a lehengerlő csapatot, akik a Hírek360 miskolci bemutatkozásakor flashmobbal szuggerálták táncba az egyetemistákat. Mint kiderült, nem csupán táncolnak: darabokat adnak elő, és már első saját művük is megszületett.

Táncstúdióként indultak

Ha már ennyire nagyszerű flashmobot hoztak össze, gondoltuk megnézzük, honnan jönnek ezek a tehetséges táncosok. Hutter Linda, a 4-Dance Club Tánc és Musical Stúdió vezetője mutatta be a 20 éve alakult szervezetet. Külön izgalmas a történetben, hogy Linda egészen pontosan 20 éve vezető, hiszen ő volt, aki kitalálta és megvalósította a szervezetet – 16 évesen (bár az sem mellékes, hogy 6. osztályban már a saját iskolájában volt tánctanár).

Miközben a Hair egyik betétdalára körbetáncolnak minket a gyerekek, röviden összefoglalja a történetet. Táncstúdióként indultak anno, óvodásoktól felnőttekig mindenkinek megadták és adják a lehetőséget, hogy kiéljék tánc iránti szeretetüket. Két évtizeddel később jócskán szintet léptek ehhez képest. A különböző művészeti ágak összeértek, és musical darabokat is előadnak. Ez azt jelenti, hogy színészkedni, énekelni és természetesen táncolni is tanulhatnak a hozzájuk jelentkezők.

Táncosok generációját nevelték ki

Úgyhogy egy egész kis társulat jött össze a 4-Dance Clubosoknál. Főleg bejáratott darabokat adnak elő, de már az első saját művük is terítékre került. Stílusosan oldották meg a projektet, hiszen a jubileum apropóján egy, a “saját életüket” feldolgozó történetet írtak. A Generációk című darab egy, a klubba gyerekként beiratkozó táncos felnövéstörténete barátságokkal, szerelemmel, sírással-nevetéssel, és persze sok tánccal.

Van is alapja a történetnek, hiszen 20 év alatt kifutott már egy generáció. Találkoztunk olyan taggal, aki még nagyon piciként csatlakozott, és Lindára második anyjaként tekint. Jurkó Alexandrát 3 éves korában íratták be a szülei a 4-Dance Clubba, és azóta is kitart a tánc és a közösség iránti szeretete – 18 éve. Mára amolyan helyettes tanár lett Linda mellett.

Ennyi évre elköteleződni bármi mellett felveti a kérdést, hogy mi benne a vonzó? Alexandra családként írja le a közösséget, ahol Linda mindenki pótanyukája. A fellépések, a versenyek összekovácsolták őket. Ez annyira igaz, hogy sokan, akik felnőttek az évek alatt, rendszeresen visszajárnak a rendezvényekre a társaság miatt.

Az utánpótlással jól állnak: jelenleg körülbelül 220 tagjuk van. Ebből 110 óvodás, akikhez helyszíni oktatásra járnak, 89 fiatal vesz részt a táncedzéseiken, a színészekkel és az énekesekkel kiegészülve pedig összeáll a társulat. Az egyik fő prioritás ennek a tagszámnak a fenntartása, hiszen a gyerekek folyamatosan cserélődnek, ami természetes. Bár vannak felnőtt tagjaik is, az elsődleges cél a felsőoktatásig, a munkavállalásig biztosítani nekik a táncolás lehetőségét.

