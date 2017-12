360 fokos videó: Esztenás táncház – a népzene szigete

Anno a „szükség” hozta létre a kezdeményezést, és ma is kitart a töretlen szeretet zene és tánc iránt. Kéthetente váltakoznak a vonós- illetve moldvai táncházak, gyerek és felnőtt kiadásban. A legutóbbi alkalomkor mi is megtáncoltattuk 360-as kameránkat.

Új világba csöppentek

Úgy tíz évvel ezelőtt hazafelé tartottam a péntek esti miskolci éjszakából két barátommal – emlékezett e cikk szerzője. – A Kossuth utcán haladva hatalmas heje-­hujázás hangjaira, trappolásra, és úgy összességében valami érdekes rendezvény hangjaira lettünk figyelmesek a Nyilas Misi Házból. Nem tudtuk megállni, hogy ne járjunk utána a dolognak, és közelebb mentünk.

A bejáratnál két fiatal ült az asztalnál, akik mosollyal és lelkesedéssel fogadtak, és amikor megkérdeztük mégis mi történik itt, elmondták: Esztenás táncházba botlottunk, fent moldvai csángó népzene szól, és mindenképpen menjünk be. Már a kedvességükkel megnyerték maguknak a három megfáradt utazót, az emeletre felérve pedig egy új világba érkeztünk: hatalmas hangulat, boldog emberek, élő népzene és táncház.

És az Esztenás táncház tényleg egy kis szigete a népzenei és táncos kultúrának, ahol az emberek boldogan, közösségben kapcsolódnak ki. Nevét a harmadmagával együtt működtető Eszte­nás Együttesről kapta, ami 15 évvel ezelőtt indította útjára ezt a nagyszerű sorozatot (és önmagát).

A formáció vezetője, dr. Tóth Arnold mesélte el nekünk, hogy már az 1990-es évektől voltak csángó táncházak Miskolcon, azonban a 2000-es évek elején megszűnt a rendszerességük. Ekkor jött az ötlet, hogy mivel igény van rá, folytatni kell a dolgot: létrejött az Esztenás Együttes és a Nyilas Misi Házban újra lehetett élő népzenére táncolni.

Idén szeptembertől új helyre költöztek, most a Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium hangos minden második héten népzenétől. Egyik héten vonós-, másikon moldvai táncház van: 18 órától gyerekeknek, 2 órával később pedig a felnőttek lepik el a táncparkettet. Az, hogy a legfiatalabbakra is rendszeresen gondolnak, mutatja: nemcsak a szórakozás igénye miatt működik már 15 éve az Esztenás táncház, hanem valamiféle kultúrmisszió is jelen van a szervezők szándékaiban.

Minden generáció

A sejtést Arnold is megerősítette, céljuk az utánpótlás „kinevelése”, és ennek eredményei látszanak is, hiszen a mai felnőtt táncházon ott vannak azok a fiatal arcok, akik gyerekként szerettek bele a táncba. A legkisebbektől kezdve – ha járni tud, táncolni is –, kisiskolás korig jönnek a fiatalok, akik gyermekdalokat hallhatnak, ezekhez illeszkedő játékokon vesznek részt, dalokat tanulnak, ismerkednek a hangszerekkel, majd a különböző moldvai csángó táncoknak egyszerűsített formáiba kapcsolódnak be szüleikkel vagy egymással.

Az apróságok borzalmasan élvezték, de itt azért komoly pedagógiai célzat is van a szórakozás mellett: szokni a zenét, megszeretni az éneklést, a táncot, fejleszteni ritmusérzéküket. Játszva tanulni a legjobb. És utána jön a felnőtt táncház, aminek mi a moldvai csángó kiadásán jártunk. Magáról a stílusról tudni kell, hogy sok-sok különböző táncfajta alkotja, például körtáncok, páros táncok, és sok nemzet vonásai fedezhetőek fel bennük. Középkori hagyományok alkották, van benne balkáni, román hatás, a magyar kultúra egyik különlegessége.

A táncháznak van egy törzs­közönsége, egy közössége, akik rendszeresen megjelennek, és együtt táncolnak, énekelnek, barátkoznak. Azonban annak sem kell megijednie, akinek nincs még vérében a csángó. Van egy levezető személye az eseményeknek, aki az éppen következő tánc előtt és közben is tanít a mozdulatokra, lépésekre. De Arnold szerint egyébként is nagyon könnyen elsajátítható ez a tudás.

A boldog, közvetlen, autentikus hangulat, a közösségi élmény, az élő népzene, vagy akár csak a testmozgás miatt is, de érdemes kipróbálni az Esztenás táncházat. Egy kis kuriózum ez Miskolc belvárosában, ahol bárkit nyitottsággal és szeretettel fogadnak. Mint tették azt velünk úgy 10 éve, és most is.

