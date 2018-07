360 fokos videó: Egy építgetett házi stúdió története Arnóton

Sok minden szükséges ahhoz, hogy az ember zenét készítsen. Nem mellékes, hogy tudjon hangszeren játszani, vagy ha szeretné az örökkévalóságnak megörökíteni az alkotását, akkor azt megfelelő körülmények között rögzíthesse. Azonban mindennek ára van, amit sok muzsikus nem engedhet meg magának. Otthonában látogattunk meg egy fiatal zenészt, aki 15 éve építgeti házi stúdióját önerőből, hogy a legköltséghatékonyabb módon vehesse fel dalait.

Komplett zenesarok

Arnóton a családi ház udvarán, kölyökhuskyval az oldalán fogad minket Nahaj Péter, a Sky Fanatic zenekar énekese, hogy megmutassa büszkeségét. A nappalit virtuálisan félbevághatjuk, ugyanis az egyik része egy komplett zenesarok, telis-tele hangszerekkel. Ez a házi stúdió, amit Péter akkor kezdett el építeni és gyűjteni, amikor belevágott a zenélésbe – 15 évvel ezelőtt.

Mint mondja, ennyi idő távlatából magától értetődő számára, hogy több hangszeren is elkezdett zenélni. Első a gitár volt, ez adta az alapot. Azóta dob, zongora, tangóharmonika, hegedű, melodika, különböző billentyűs és húros hangszerek váltak a lakás és a fiatal zenész repertoárjának részeivé. Mindemellett ott vannak a „stúdió” azon részei, amik nem számítanak hangszernek, de a zenegyártás elengedhetetlen részei: mikrofon és a megfelelő számítógépes program az utómunkához.

Spórolás, függetlenség

Felmerül a kérdés: miért volt szüksége ennyi hangszerre, és arra, hogy általuk egyszemélyes zenekarrá váljon. Hiszen ott a saját bandája, és szépen halad a zenei karrierjük. Péter kifejti, hogy vannak szóló projektjei is, amik több hangszert szólaltnak meg. A saját stúdióval – és azzal, hogy tud játszani ezeken az eszközökön – megspórolja a vendégzenészek bérlését. Ugyanígy anyagi kiskapu, hogy nem kell professzionális stúdióba elvonulnia.

Azt azért Péter is elismeri, hogy nem tud mindegyik hangszeren olyan színvonalon játszani, mint egy „hivatásos”. A gitár- és a dobtudásával meg van elégedve, bár tovább szeretne fejlődni. Az évek során, zenésztársait figyelve leste el a többi hangszerhez szükséges alaptudást. A házi stúdiója sem felel meg azoknak a körülményeknek, amiket egy profi tér biztosít. Az akusztika hibádzik, maguk a hangszerek is lehetnének profibbak. Már csak a hangszigetelés miatt is hasznos lenne a fejlesztés, mert bár a család abszolút támogatja – öccse maga is dobol –, de a szomszédokat nem szívesen kínozza a mély basszusokkal.

Nem lehet leállni

Hozzá kell tenni, hogy ez egy 15 éve alakuló gyűjtemény, amit a folyamatos fejlesztés formál. A megspórolt, illetve megkeresett pénzt visszaforgatja a rendszerbe, hogy önerőből megvalósítva egyre jobb minőségben tudjon dolgozni. Péter úgy fogalmaz, hogy: „Másképp ezt nem is lehet csinálni. Valami mindig leamortizálódik, vagy jön egy újabb fejlesztés.”

Azoknak, akik hasonlóan autodidakta muzikális motivációkkal rendelkeznek, azt tanácsolja, hogy ne adják fel. Bátran kérjenek segítséget hozzáértőktől, de az internet is hatalmas segítség, hiszen manapság már bármi használatáról lehet oktatóvideót találni.

Bár a leírtakból úgy tűnhet, hogy egy nagyon alacsony színvonalon, éppen hogy eldöcögő barkácsstúdióról van szó, de nem ez a helyzet. Ez egy klasszikus, „a célnak megfelel” szituáció, ami ­hosszú távon térül meg. Addig is önállóságot, függetlenséget, szabadságot biztosít a fiatal zenésznek, hogy dolgozzon – és persze fejlődjön.

