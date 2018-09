360 fokos videó: Egy emberközeli színházi évadnyitó, kis tehetségkutatóval fűszerezve

Utcára vonultak a színészek, balett-táncosok, zenészek, és kicsit kiléptek megszokott szerepükből: vattacukrot árultak, aláírásokat osztottak és szelfizhettek velük a színházrajongók. Este pedig egy új kezdeményezéssel, a Miskolc’s Got Talent tehetségkutatóval nyerhettek szereplési lehetőséget a tehetséges miskolci fiatalok a Hello, Dolly! darabba. A Miskolci Nemzeti Színház 195. évadját nyitotta meg vasárnap – hagyományosan a főutcán.

Idén is igyekeztek közelebb hozni a közönséghez munkásságukat a teátrum tagjai. Több programmal a gyerekeknek kedveskedtek: rajzfilm­slágereket és musicaldalokat énekeltek a művészek, a kicsik pedig kalandjátékon járták be a színház épületét.

A színészek is emberek

Fontos elem volt az interaktivitás és az emberközeliség. Játszott a színház zenekara, amit önkéntes karmesterek vezényeltek – kisebbektől nagyobbakig lelkesen lóbálták a zenészeket irányító „varázspálcát”.

Bárki odaléphetett a programon részt vevő színészekhez, beszélgethetett, közös fotót készíthetett velük, ők pedig örömmel válaszoltak minden kérdésre. Nem minden nap vehet az ember vattacukrot Mészöly Anna és Bodoky Márk színészektől, akik úgy érezték, hamar belejöttek a feladatba és kimondottan élvezték azt. A színházszerető emberekkel legtöbbször az új évadról beszélgettek. Az a tapasztalatuk, hogy a látogatók nyitottak és várják már a színházi szezont.

Ezt megerősítette a gim­nazista Tamás Anett és Szabó Kíra is. Mint mondják, régóta színházrajongók, szeretik a darabokat. Kiemelkedő program számukra az évadnyitó, mert ilyenkor együtt lehetnek színpadon látott kedvenceikkel: aláírásokat gyűjtenek, közös fotókat készítenek és beszélgetnek velük – ők pedig ebben partnereik. Számukra a legnagyobb élmény, hogy a színészek is „ugyanúgy emberek”, ráadásul közvetlenek.

Örömteli munka, örömteli évad

Arról, hogy mire számíthatunk az új évadban, Szabó Máté művészeti vezető beszélt. Mint kifejtette, „nagy öröm volt összerakni az évadot”, hiszen jó a csapat: összeszoktak, közösen gondolkodnak. Öt nagyszínpadi bemutatóra számíthatnak a látogatók 2018/2019-ben: A cirkuszhercegnő, Három nővér, Hello, Dolly!, Hunyadi László és Cyrano. A Kamaraszínházban hat darab bemutatóját várhatják a nézők – összegzésként elmondja, hogy olyan feladatok előtt állnak, amiben mind az alkotók, mind a nézők örömüket lelik majd.

Fiatal tehetségek

Este igazi különlegesség zárta a napot. A Miskolci Nemzeti Színház megrendezte az első Miskolc’s Got Talent tehetségkutató versenyt, aminek ötlete Szőcs Artur rendező fejéből pattant ki. Maga a formátum nem újszerű, de a színház idén először próbálkozott vele. Három kategóriában nevezhettek a miskolciak: a próza, a tánc és az ének virtuózait várták. Az első három helyezett a nyilvános versenyen kívül is megmutathatja magát, hiszen az Artur által rendezett Hello, Dolly!-ban kapnak szerepet.

Mint mondja, sokan jelentkeztek, különböző kvalitásokkal. Az előzetes válogatás után döntőbe jutott versenyzők között sokan művészeti tanoncok, akiktől nem áll távol a színház világa. Ezért a rendező optimista, nem hiszi, hogy problémát okozna majd a győztesek darabba integrálása.

– Király Csaba | hirek360.hu –

Nézz körbe 360 fokban!

A videót 360 fokos kamerával vettük fel: az egérrel vagy a bal felső sarokban lévő kör alakú ikonra kattintva tudsz változtatni a nézőponton. Ne felejtsd el megnézni, hogy mi van a kamera “háta mögött”! Még több 360 fokos videóért iratkozz fel a Hírek 360 YouTube csatornájára és kövesd a Hírek 360 Facebook oldalát!

Miskolc’s Got Talent: megvannak a nyertesek Miskolc - Játékos színházi évadhirdetőre várták a közönséget a Miskolci Nemzeti Színháznál a hét végén. A program részeként rendezték meg az I. Miskolc’s Got Talent showt, ahol a megye legtehetségesebb fiataljai mutathatták meg igazi közönség előtt, hogy mit tudnak. A népszerű televíziós vetél... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA