360 fokos videó: Bogarasék együtt élnek kis barátaikkal

Van, aki a kutyát eteti meg reggel, amikor felkel, mások az egzotikus szellemsáskát. A közelmúltban indult a „Bogaras vagyok” kezdeményezés, ami tulajdonképpen egy család élménypedagógiai projektje. A Karlowits – Juhász família annyira bogaras, hogy együtt él a különleges élőlényekkel. Körbevezettek minket otthonukban, és meséltek hétköznapjaikról.

A lakásba belépve nem kell túl sokat haladnunk, hogy árulkodó jeleket lássunk. A falon preparált lepkegyűjtemény csodaszép példányokból, az ajtón pókos poszter, mellette pedig pillangós festmény. Ezek az emberek szeretik az ízeltlábúakat, és akkor még be sem értünk a nappaliba, ahol az akváriumok mellett kvázi díszként funkcionál a televízió. Őszinte lelkesedéssel mesélik, hogy ökoszisztémát igyekeznek fenntartani a nappali egyik akváriumában. Ászkarákok munkálkodnak a rendszer működtetésén, hogy az ezerlábúak, a pókszerű ostorlábúak, óriási csótányok, kisebb pókok, tücskök, gömbsoklábúak komfortosan éldegéljenek. Mellettük újabb két tároló, bennük madárpókkal, illetve egy újabb egzotikus bogárral, amire már ránézni is különleges élmény.

Az ízeltlábúak szeretete

Jól mutatja a család bogarakhoz fűződő viszonyát, hogy míg én arra kértem őket, meséljenek a lakásukról, a hétköznapi életükről, ennyi ízeltlábú között ők hatalmas szeretettel inkább az állatok különlegességeit részletezték. Számukra olyanok a lakótársaik, mint másnak egy kutya vagy macska.

Miközben haladunk tovább, Orchidea meséli, néha reggelente arra ébred, hogy Tamás a fürdőszobában növénykéket ad a hernyóknak. Szellemesen egy tanyához hasonlítja: ott a disznókat és egyéb jószágokat etetik meg reggel, Bogarasék a fürdőben lakó hernyókat.

A konyhában némileg kakukktojást jelentenek Tímea és Brúnó, a két – egyébként hím – szakállas agáma. A kedvünkért megnézünk egy etetést. Ironikus, hogy a két gyík afrikai vándorsáskát kap enni, de megnyugtatnak, hogy ez nem a gyűjtemény kárára történik. Ezek a rovarok felelősek a sáskajárásokért is. Másnap készülnek egy élménypedagógiai foglalkozásra, és Orchidea rászól Tamásra, hogy a nagyobb példányokat hagyják meg holnapra – így a gyerekeknek látványosabb lesz majd a program.

Néhány terráriumon, például a madárpókokén áthúzott kéz jelzi, hogy nem kéne nyúlkálni. Marci kisfiukhoz szoktak átjárni az osztálytársak, és bár – természetesen – voltak már az iskolájukban bemutatózni, és ismerik az állatokat, azért nem árt a figyelmeztető jelzés a veszélyesebb példányoknál.

A konyhából kiérve átérünk Marci szobájába. Stílszerűen, a fiatal szellemsáska-példányok óvodája, levélutánzó sáskák, és két óriási csiga fogadnak minket. A gyerkőc is átéli a bogarasságot: családi program szokott lenni, amikor kikelnek a hernyók – több száz –, és azokat ecsettel pakolják át az őket tápláló növényekre. Minőségi együtt töltött idő vasárnapi ebéd utánra.

Anyu és apu hálószobájába csak bepillantunk, ott egy skorpió lakik. Két fürdőszobája van a családnak, de csak az egyiket használják. A másik egy komplett bogárszoba, amit különböző tárolók töltenek be. Ez a lakás legmelegebb pontja, Orchidea viccelődve megjegyzi, néha behúzza a fotelt, hogy komfortosan tudjon olvasni.

Élmény és tanulás gyerekeknek

Miután körbevezettek a lakásban, leülünk a nappaliban beszélgetni. Adja magát a kérdés, honnan ez a bogarak iránti nagy szeretet, ami akkora, hogy képesek együtt élni 30-40 faj, petézéskor akár több ezer példányával. Tamás adta meg a kezdőlökést, hiszen már gyerekként bogarakat gyűjtött. Idővel a kollekció olyan nagyra nőtt, hogy megérett a bemutatásra. Viszont úgy érezte, a preparátumok önmagukban nem lennének túl izgalmasak, ezért élő példányokkal kezdték kiegészíteni a gyűjteményt.

Így jött létre a Bogaras vagyok-kezdeményezés, ami egy élménypedagógiai bemutató, gyerekekre optimalizálva.

Orchidea a Miskolci Egyetemen oktat, tanításmódszertant. A programnak ő dolgozta ki a pedagógiai részét, ami nagy kihívás volt neki, tekintve, hogy nem biológus. Több mint egy éve tart a Bogaras vagyok, és azóta 4500-nál is több gyereknek mutatták be különleges gyűjteményüket.

Az az izgalmas, hogy az átlagember számára meghökkentő, ahogyan élnek, a családnak viszont ennél már mi sem természetesebb. Orchidea nevetve meséli – a szavaiból érződik, hogy nem először kerül ez szóba –, az autójuk teli van metszőollókkal, mert folyamatosan tápnövényt kell biztosítaniuk az állatoknak.

Ez is jól szemlélteti, hogy az életmódjuk részévé váltak a bogarak. Tamás a legnagyobb természetességgel mondja, hogy napi 30-60 perc törődést igényelnek a kis barátaik, ennyit bármely másik háziállat is megkövetel. Mindehhez képest már semmiségnek tűnik, hogy nyaranta 1-2 hónapra elutazik a háromtagú család egy egzotikus helyre, például Indonéziába vagy Szumátrára, hogy hátizsákkal járják a természetet, és testközelből csodálják meg a helyi élővilágot. Mint mondják, 10-20 év múlva eltűnnek az esőerdők, most kell megnézniük, amíg lehetőségük van rá…

