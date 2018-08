360 fokos videó: Az abodi kilátást lassan visszaveszi a természet

A 2015-ben megépült fa kilátót könnyű megközelíteni még azoknak is, akik a természet látványát jobban szeretik, mint a benne túrázást. A névadó községet elhagyva, autóval egészen az építmény lábáig jutunk el.

A kilátó állapota jó, abszolút biztonságos, bár egy megőrző munkafázist kifelejtettek: a nyers fa építmény kezeletlen, nincs rajta lakkozás, így vigyázzunk a szálkákkal – valamint sokkal gyorsabban romlik majd az állapota. Aki először jár a környékén, alaposan figyeljen oda, hiszen a környező fák elkezdték benőni. Mi is kisebb kutakodás után leltünk rá, mert nem magaslik ki a természetből, ahogy az egy kilátónál megszokott.

A kétszintes épület legnagyobb problémáját ez adja. Az első emeletről tulajdonképpen élvezhetetlen a látvány, legtetejéről pedig kezdik eltakarni a kilátást a növekvő fák. Ugyanakkor hozzá kell tenni, hogy nem mindegyik oldalon zavaró tényező a természet.

A természetszeretők felé kedves gesztus volt, hogy a tervezők fa asztalt és padokat is építettek a kilátó lábánál. Itt kellemesen lehet falatozni, megpihenni túra közben. Pontosabban lehetne, ha nem kezdte volna ezt is benőni a növényzet. Mindezek mellett apróságnak tűnik, de ugyanilyen egyszerű lenne megoldani is egy kuka kihelyezését.

Az Abodi kilátóról az volt a benyomásunk, hogy nincs igazán “gazdája” az építménynek. Ha a környezetét – annak jelentős károsítása nélkül – rendeznék, valamint rendszeresen felügyelnék, akkor valóban nagyszerű élményt jelenthetne a látogatóknak. Így azonban inkább az elmúlás és az elhanyagoltság szomorú mementója. Talán leginkább ironikus, hogy az odavezető út széléről tisztább panoráma nyílik a tájra, mint magából a kilátóból…

