360 fokos videó: Augusztus 20. – Teszteltük az ország idei tortáját, tényleg finom

Magyarország születésnapi tortája 2007 óta készül el minden év augusztus 20-ára, amikor is hivatalosan is bemutatják a győztes alkotást. A nyerő recept alapján, országszerte több száz cukrászda készíti el az édes falatokat: Miskolcon a Kisgergely Cukrászda és Fagylaltozót érte a megtiszteltetés – Horváth Zsolt mestercukrász mesélt nekünk a Komáromi Kisleányról.

A szakmai zsűrihez idén 29 torta érkezett be, ezek közül Sztaracsek Ádám, Komáromi Kisleány fantázianevű alkotása nyerte el a grémium tetszését – és ezzel a megtisztelő, Magyarország Tortája titulust.

Igazi ízkülönlegesség

A mézes-diós tészta alapra citromos-gyömbéres körtekompót betétet, illetve vilmoskörte likőrös étcsokoládét és fahéjas-diós roppanós réteget körbeölelő vaníliás-fehércsokoládés mascarpone mousse került.

A magyaros ízvilág mellett, különlegességét a dupla betétréteg adja, illetve az ennek elkészítése mögött álló munka. Az elkészítés folyamatáról Horváth Zsolt mestercukrász elmondta, hogy összetett munka asztalra tenni a Komáromi Kisleányt: hat főzési és két sütési fázis szükséges hozzá. Véleménye szerint cukrásztechnikailag nem nehéz a kivitelezése, inkább időigényessége miatt bonyolult a feladat.

Bárki megkóstolhatja

Szerinte egy tapasztaltabb háziasszony is el tudja készíteni, hiszen nem kellenek hozzá speciális, az alapvető háztartási kellékeknél bonyolultabb eszközök. Az egyetlen probléma, hogy minőségvédelmi okokból csak az év végén hozzák nyilvánosságra a receptet, addig az elkészítés a Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestületének privilégiuma.

Mi is leteszteltük a tortát, és a tapasztalatunk az, hogy uralkodó íz az étcsokoládé, emellett a karamellás hatás is erőteljes. Az, hogy finom, nem is kérdéses, ellenben a mi ízlésünknek egy kicsit túl tömény volt: annyira magas az édességfoka, hogy telíti az embert.

Országszerte…

Augusztus 18-tól országszerte elérhetőek a Komáromi Kisleány helyi példányai. Az árusító helyekről részletes listát találnak az érdeklődők az interneten.

Magyarország Cukormentes Tortája is elkészül 2012 óta minden évben. A benyújtott pályaművek kritériuma, hogy fehér liszt, hozzáadott cukor, mesterséges adalékanyag és tartósítószer nélkül kell elkészülniük. Mindezt laboratóriumi vizsgálat igazolja.

Idén Nándori László, Három Kívánság fantázianevű alkotása nyerte el a címet, melynek domináns összetevői a chia magos-diós mandulapiskóta, a meggy, valamint a darabos túró. Egy szelet sütemény 12,9 gramm szénhidrátot és 242 kalóriát tartalmaz.

