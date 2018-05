360 fokos videó: Amikor az atmoszféra valódi hangokká alakul

Zeneileg nagyon különleges napja volt Miskolcnak április 27-én. Az Ady Endre Művelődési Házban 20 év után fellépett a Vágtázó Halottkémek, az előzenekar pedig az a Perihelion volt, aminek két miskolci is tagja. Ennek ellenére először játszották szülővárosukban azt a különleges hangzású muzsikát, ami miatt egy francia kiadó leszerződtette őket.

A Perihelionba én úgy szerettem bele, hogy költöztetni mentünk egy barátunkat pár ismerőssel, az autóban pedig berakott a sofőr egy rejtélyes lemezt. Tulajdonképpen az első számnál megfogott az a szavakkal nehezen körülírható, kissé pszichedelikus, álomvilágos rockzene, amit hallottam. Ráadásul az is kiderült, hogy a gitárossal évek óta ismerjük egymást és rendszeresen találkozunk, azóta pedig a basszusgitáros is ebből a társaságból került be a Perihelionba. Hiszen mindketten miskolciak, a világ pedig tényleg kicsi.

És azóta is töretlen rajongó vagyok, úgyhogy nem tagadom, én jobban vártam a koncertnapot az előzenekar miatt, mint a főfellépő VHK okán. A srácokkal, Vasvári Gyula énekessel, Hubicska Balázs gitárossal és Várkoly Tamás basszusgitárossal a koncert előtt tudtunk beszélgetni egy kicsit (Katonka Barna dobos nem szeret szerepelni).

Megzenésített érzések

Gyula elmondta, 2014 óta létezik a Perihelion, zenei stílusukat pedig nem igazán szokták definiálni. Azt játsszák, ami nekik tetszik, megmozgatja őket, de ha mindenáron címkézni kell, akkor poszt-rock és poszt-metál elegyeként írható leginkább körül. A fentebb említett különleges hangzás egyébként nem egyedül nekem ugrik be róluk, máshol, másoktól is hallottam már, hogy így jellemzik a zenéjüket.

Érdekes kérdés, hogy belülről ezt hogyan próbálja körülírni a zenekar. Balázs szerint azt érezhetik, akik ezt mondják róluk, hogy hangulatokat, atmoszférákat igyekeznek megzenésíteni. Mint mondja, nem feltétlenül dalokat írnak, hanem érzéseket próbálnak hangokká formálni.

Ezt a különleges hangzást a szakma is megérezte, hiszen az eddig két nagylemezt és két EP-t megjelentető zenekart leszerződtette a francia Apathia Records. Magyar zene­karoknál sajnos nem jellemző, hogy nyugat-európai kiadók érdeklődjenek irántuk. Gyula elmondta, hogy egy elég autonóm cégről van szó, mert a fő vezérelv náluk, hogy olyan bandákkal veszik fel a kapcsolatot, akik számukra tetsző zenét játszanak. Nem szólnak bele a kreatív munkába, a srácok úgy érzik, nekik is az a legfontosabb, hogy az autentikus Perihelion-hangzás a lehető legtöbb emberhez eljusson. És már készül a következő album.

Hangulatok

Ha már a Vágtázó Halottkémek előtt léptek fel, beszélgettünk róluk is. Kiemelték, hogy nagy megtiszteltetés ez nekik, hiszen a több évtizedes zenei munkásságuk egyedülálló Magyarországon. Gyula kifejtette, az az általános tapasztalat, hogy a zenészek görcsösen meg akarnak felelni a trendeknek. A VHK ezzel pont ellentétes, inkább ők maguk a sztenderd. Sokan hasonlítják egymáshoz a két zenekart. Szerintük ebben az a szép, hogy bármi egyezőség egymástól függetlenül, ösztönösen jön. Valószínűleg az egyező kultúrkörnyezet miatt. De nem csupán emiatt volt különleges nap ez a számukra. Balázs és Tomi miskolciak, akik a helyi Karst zenekarból nyergeltek át a Perihelionba. Először léptek fel a városban ezzel a bandával, és előzetesen kíváncsi voltam, hogyan élik meg az alkalmat. Tomi nagyon örült a lehetőségnek, mint mondta, az egész napja máshogy alakult, mint egy átlagos koncert esetében. Már az utazás is egy külön élmény volt.

Akinek igazán különleges volt az est és a helyszín, az Balázs. Elmesélte, hogy az Ady Művelődési Háztól 50 méterre tanult meg biciklizni, ott nőtt fel. És most vissza­tért ide, hogy zenélhessen.

A koncert nagyszerűen sikerült, bár amikor integettem nekik az első sorból, nem reagáltak, úgyhogy megtört szívű rajongó vagyok. Mindezek ellenére a Perihelion fantasztikus élmény élőben is. Nagyon remélem, nem kell újabb éveket várnom rá, hogy koncertre mehessek.

