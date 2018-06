360 fokos videó: A nap, amikor beleszerettünk a balettbe

Utcatáncuk tulajdonképpen egy félórás bemutató volt, ami során világhírű műveket adtak elő a flair székeken összegyűlt nézőközönségnek. Közvetlen hangulatban váltogatták egymást a pörgős, játékos és komolyabb epizódok.

A nyitóparádé után ismét benéztünk a Bartók Plusz Operafesztiválra, hiszen amellett, hogy a balett régóta foglalkoztatja fantáziánkat, arra is kíváncsiak voltunk, mennyire működik a rendezvénysorozat azon elképzelése, hogy közelebb hozza az elitistaként sztereotipizált művészeti ágakat az átlagemberekhez.

Miskolc egyik legközpontibb tere, a Szent István “alárendelte magát” az operafesztiválnak. Több izgalmas koncertnek, előadásnak otthona volt az itt felállított színpad a program 9 napja alatt. Köztük a Miskolci Balett táncosainak, akik a hét folyamán többször, több helyszínen is bemutatták Kozma Attila által megkoreografált produkciójukat.

A színpad és a székek közötti területen egy méretes szőnyeg jelentette ezúttal a világot jelentő deszkát. Mire megteltek a sorok, a társulat előkészítette nyitószámukat, ami Offenbach Kán-kánja volt (szerencsére mindig tudtuk, mi következik éppen, mert kezdés előtt valaki körbetáncolt egy táblával, amire kiírták a mű szerzőjének nevét és a címet). Asztalok mellett ülő, békebeli szalonok ruházatát viselő urak iszogattak a nyitóképen, majd pár pillanat múlva lerántották a leplet az asztalokról, amikből piros konfettit szórva bújtak elő a hölgyek, és kezdődött is a kán-kán. Hatásos bevezetés volt.

Fotó: hirek360.hu

Minden elismerésünk a fiatal táncosoké, mert jelenetről jelenetre új jelmezekben kápráztattak el minket, és ügyesen rotálták a műveken keresztül bemutatott életérzéseket. Amikor már túl magasan járt a hangulat, és majdnem táncos talpra pattanva hagyták el az emberek a kemping székek komfortos zónáját, gyors váltással következett egy lassabb mű. Igazi érzelmi hullámvasút volt ez, pár percenként katarzissal.

Az egyik kedvenc a János vitéz volt, bár hálás darab, azt meg kell hagyni. A játéklovacskázó urát sodrófával kergető asszonyság beleégett aznap a komédiára szomjazó miskolci kollektív memóriába. De a Peer Gynt, a West Side Story és más darabok ömlesztett bemutatója egyöntetű sikert arattak. Vajon ugyanilyen lehet a hangulat a színházi kulisszák között is, vagy a városképi díszlet tette igazán különlegessé a Miskolci Balett produkcióját?

Fotó: hirek360.hu

A válasz igazából nem is számít, hiszen vastaps ismerte el erőfeszítéseiket, és ha volt is a közönség soraiban olyan, aki egyébként is rendszeres balettre járó, minket már meggyőztek róla, hogy a balett, a tánc nagyon szórakoztató performansz.

– Király Csaba | hirek360.hu –

