360 fokos videó: A miskolci „médiamogul”

A miskolci Deszkatemetőben több híres miskolci történelmi személy nyugszik, sokszor nem is tudjuk, hogy kik voltak ők. Sorozatunk (Mi is ez? Keretes írásunkból kiderül – a szerk.) első darabjaként a Deszkatemetővel és az ott nyugvó Rácz Ádámmal ismerkedünk meg, aki sokat tett a környék korabeli nyilvánosságáért.

Temető a domboldalban

A Tetemvár, aminek oldalában a Deszkatemető terül el, önmagában izgalmas helye Miskolcnak. Mint Kapusi Krisztián, az Észak-Keleti Átjáró Egyesület történésze kiemelte: találkozik itt a szent és a profán. Az 1600-as évektől itt található temető és a Deszkatemplom mellett borospincék helyezkednek el.

Tudatosan épült domboldalba a temetkezési hely. Mielőtt eleink gondot fordítottak a folyóvizek szabályozására, azok rendszeresen kiöntöttek, ezzel felforgatva települések életét. Hogy egy árvíz ne mossa ki a sírokat a földből (ezzel pedig járványveszélyt és az emlékek vesztét okozza), magasabban fekvő területekre temetkeztek.

A reformáció időszakában Miskolcot közel teljes egészében református vallású lakosság népesítette be. Így kézenfekvő volt, hogy a várost határoló két dombra – a Tetemvárra és az Avasra – épült temető és templom is e hitet kövessék.

Temetők, bitófa és kolera

Maga a Tetemvár elnevezés a történész szerint összefüggésben állhat a temetkezés tényével. Hiszen görög ortodox temető is létezett a helyszínen, de a Hősök temetője is a közelben található. Akasztó-bércként is ismert a terület, ami onnan ered, hogy Miskolc háromágú bitófája egy északabbi ponton állt. Az országútról látható volt, ahogy a kivégzettek lógtak az akasztófán. Én személy szerint olyan legendát hallottam, hogy egy korábbi kolerajárvány névtelen áldozatai nyugszanak a domboldalban, és ezért hívják Tetemvárnak.

Rácz Ádámot nyomdászként ismerjük, de ez csupán a „fő tevékenysége” volt. Mint Kapusi Krisztián jellemezte a korszakot, az 1867-es Kiegyezés után indult meg Magyarországon az ipari forradalom, a polgárosodás. A „szerencselovagok” időszaka volt ez, amikor a fellendülés nyújtotta lehetőségeket sokan ügyesen használták ki – és itt nem feltétlenül illegális üzelmekre kell gondolni.

Nyomdája mellett laptulajdonos és publicista volt maga Rácz Ádám is – valamint a korabeli miskolci közélet meghatározó alakját tisztelte benne a város. A Borsod-Miskolci Értesítő hetilapként jelent meg minden csütörtökön – benne sok vezércikkével, utazási beszámolójával, hiszen világlátott ember volt.

A sajtó akkori állapota nem hasonlítható a mai sokszínűséghez, a kínálathoz, illetve a töméntelen információhoz, ami rendelkezésünkre áll. A Borsod-Miskolci Értesítő a település – és a környék – egyik nagyon fontos információs médiuma volt, ennélfogva alapvető szerepe volt a helyiek életében.

A város ma is emlékeztet rá

Az Avason pincét tulajdonolt, ami Krisztián szerint egy korabeli polgár számára státuszszimbólumként írta le társadalmi helyzetét. A mai Rácz-sor nevének eredete nem egyértelmű, de levéltári adatok bizonyítják, hogy Rácz Ádám pincéje ezen a területen tárolta a borokat. Emellett a Győri kapuban utca őrzi neve emlékét, régi nyomdája gyakorlatilag a mai, új Városháza helyén működött.

Rácz Ádám egy tökéletes példa arra, hogy ma is szembejönnek velünk a múlt nevei, de nagyon sokan nem tudjuk, hogy kik voltak ők és mit képviseltek. Sorozatunkat hamarosan egy újabb fontos miskolcival folytatjuk.

Az említett videót egyébként 360 fokos kamerával vettük fel: az egérrel vagy a bal felső sarokban lévő kör alakú ikonra kattintva tud változtatni a nézőponton. Ne felejtse el megnézni, hogy mi van a kamera „háta mögött”! Még több 360 fokos videóért iratkozzon fel a Hírek 360 YouTube-csatornájára és kövesse a Hírek 360 Facebook-oldalát!

A sorozatról

A miskolci Deszkatemetőben több híres miskolci történelmi személy nyugszik. Olyan nevekről van szó, amelyekkel naponta találkozunk, azonban sokszor nem is tudjuk, hogy kik voltak ők. A helytörténet szépségeiben elmerülve, a lokálpatriotizmus jegyében indítunk sorozatot, ahol Kapusi Krisztián történész segítségével tárjuk fel a nevek mögötti rejtélyeket. Mindezt 360 fokban, a http://hirek360.hu/ oldalon.

– Király Csaba –

