360 fokos videó: A legendákkal övezett Bató-család Miskolcon

Bató István rendkívül gazdag gabona- és borkereskedője volt Miskolcnak a 19. század második felében. Excentrikus, különc figura volt, akit szörnyű tragédiák értek élete során. Talán ezek a körülmények is hozzájárultak a családhoz kapcsolódó városi legendák kialakulásához.

Folytatjuk sorozatunkat, melyben a Deszkatemetőben nyugvó híres miskolciakat mutatjuk be, akiknek a ­nevével nap mint nap találkozunk, de talán egy kicsit tanulhatunk még róluk Kapusi Krisztián történész segítségével. A Deszkatemetőről és a Tetemvárról már mesélt sorozatunk első részében Kapusi Krisztián, az Észak-Keleti Átjáró Egyesület történésze. Bató István roppant izgalmas alakja a miskolci történelemnek, vagy mondhatnánk akár folklórt is, hiszen misztikus regénybe illő az élettörténete.

Jó üzleti érzékű

Jó üzleti érzékkel megáldott, tehetséges kereskedő volt, aki ezen tulajdonságoknak köszönhetően hatalmas vagyonra tett szert. Él róla az anekdota, miszerint aratáskor felvásárolta a termelők búzáját, majd amikor már nem tudtak a rossz állapotú utak miatt bejönni Miskolcra a vándorkereskedők, helyben tízszeres áron adta el portékáját.

A városban több ház tulajdonosa volt, és bőkezűen támogatta a református egyházat is. A történész szerint filantróp törekvéseiben szerepet játszhattak az élete során őt ért tragédiák. A közéletben is aktív szerepet töltött be, köszönhetően az úgynevezett virilizmusnak, ami a legvagyonosabb személyeknek biztosított kiváltságokat. Például részvételt a közgyűlésben és aránytalanul nagy szavazati jogot. Ezzel rendszeresen élt is. Minden témához vehemensen szólt hozzá, bár egy korabeli újság szerint minden esetben ugyanarra futtatta ki álláspontját: „egy Istenem, egy életem, én az adót nem fizetem”.

Két lánya született

Mint Kapusi Krisztián is hangsúlyozza, hét vármegyében ismerték a nevét, ebben közrejátszhatott gazdagsága, közéleti aktivitása és különcsége. Utóbbi megjelenését öltözködésében a korabeli sajtó is kiemelte. Az egészen biztos, hogy a családi tragédiák is „hírnevet” hoztak neki. Két lánya született: Borbála, azaz „Birike” ötévesen hunyt el, míg Eszter 28 évet élt. Utóbbi halála országosan is hír lett, amiben szerepet játszhatott édesapja reakciója is a szörnyűségre.

Állítólag bánatában a családi ezüst és aranykészletet beolvasztatta Bató István, és a mai Kossuth utcai református templom tornyában található harangot öntette belőle – ami máig Miskolc legnagyobbja.

Jól szimbolizálja a családot övező legendákat, hogy más források szerint lutrinyereményből készítette el az Eszter-harangot. Emellett a misztikumot fokozta, hogy a gyászoló édesapa lezáratta lánya szobáját, és meghagyta, oda soha senki be nem léphet.

Az eredeti Bató-házat városrendezési okok miatt lebontották 1974-ben. Az üzletközpont, amit ma ezen a néven ismerünk a helyén áll. A Bató Eszter-emlékszoba ma is látogatható a Kossuth utcán található református közösségi házban. Kissé ironikus, hogy vágóképeket akartunk készíteni a szobában, de valaki bezárta, és elvitte magával a kulcsot. Talán egy hagyományőrző lokálpatrióta.

Fennmaradt legendája

Végrendeletében rendszeres hozzájárulást irányozott elő a Deszkatemplom fenntartásához. Külön kitétel volt, hogy ha leégne az épület, akkor azt minden esetben fából kell újjáépíteni. Lányai elvesztése után valószínűleg megérinthette az elmúlás gondolata, és hátralévő élete egyik fontos feladatának tekintette, hogy emléke – és legendája –fennmaradjon. Ezek és a hozzá hasonló intézkedések ezt a célt nagyban segítették.

