360 fokos videó: A főzés szeretete karriert ért

A szakképzésben tanuló fiataloknak rendezett Szakma Sztár Fesztivál versenyen szép eredményeket értek el megyénk tanulói – köztük Panyik Milán, a Miskolci SZC Berzeviczy Gergely Szakgimnázium tanulója, aki 2. lett vendéglátás-szervező kategóriában a Budapesten nemrégiben megrendezett versenyen. A szép eredmény apropóján beszélgettünk vele a versenyről, élményeiről és terveiről.

A misztikus hangzású vendéglátás-szervező szak magába foglalja egyebek mellett a felszolgálást, a főzést és a menedzsmentet is. Mint Milán hangsúlyozta, ez a szakma nem egyenlő a pincérével vagy a szakácséval. Aki elvégzi, a vendéglátás legtöbb területén, akár üzletvezetőként is elhelyezkedhet.

A konyha szeretete

Őt a konyhaművészet mozgatja meg leginkább. Elmesélte, hogy már gyerekkora óta vonzódik a főzés tudományához: gyakran segített édesanyjának, nagymamájának. Legelső élményként a palacsintasütést idézi fel nosztalgiázva.

Jól szimbolizálja a szakma iránti elhivatottságát, hogy a Berzeviczy Gergely Szakgimnáziumba céltudatosan jelentkezett, annak ellenére, hogy érettségi előtt nem tudott vendéglátós képzésbe csatlakozni. A most 20 éves Milán azonban türelmesen tanult és várt, hogy érettségi utáni szakképzésként el tudja kezdeni a vendéglátás-szervezői szakképzést.

Vannak ambíciói, de az egészséges határokon belül. Nem vágyakozik minél több Michelin-csillagra, megelégszik azzal, ha ízlik a főzte annak, akinek készül. A Szakma Sztár Fesztiválon elsősorban azért indult el, hogy megmérettesse magát. Persze az sem mellékes, hogy ezzel kiváltotta a szakmai vizsgát, illetve a jövőbeni munkáltatóknak sem rossz ajánlólevél az itt elért helyezés.

Megtérült a kemény munka

A versenyen olyan összetett szempontok szerint bírálták a munkáját, mint a tálalás módja, esztétikai kinézet, rendezettség, időbeosztás, ízek. Milán szerint talán az utolsó a legfontosabb, de mivel „a szemünkkel eszünk először”, a külső megjelenés is jelentős.

De beszéljünk konkrétumokról is a döntővel kapcsolatban. Négyféle szendvicsfalatkán, gyümölcssalátán, kávén, koktélkeverésen, pezsgőtöltésen át vezetett Panyik Milán és segítője (akivel a helyszínen találkoztak először) útja a 2. helyig. A zsűri szóban adott szakmai értékelést a munkájáról. Kiemelték rendezettségét és tisztaságát, többségében szerették a szendvicsfalatkáit is – emellett jó tanácsokkal látták el.

Ő maga is elégedett a munkájával, úgy érzi minden tőle telhetőt megtett. Az interjú végén csak úgy mellékesen megjegyezte, hogy a verseny után állásajánlatot kapott egy igencsak neves budapesti étteremtől – úgyhogy elmondhatjuk, Milán és felkészítő tanára, Palácsik Attila befektetett munkája megtérül.

Egyre nagyobb a kereslet

Bihall Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke elmondta, óriási jelentősége van annak, hogy megyénket is képviselik fiatalok a versenyen. Ennek oka, hogy égető szükség van a jó szakemberekre. Az, hogy a mieink is jelen vannak, bizonyítja: itt is van tehetség.Mint kifejtette, egyre több a szakképzésben tanuló fiatal Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, azonban ez is kevés, hiszen folyamatosan nő a kereslet a munkáltatók részéről. Éppen ezért fontosak az ilyen, a Szakma Sztár Fesztiválhoz hasonló alkalmak, amik azt is demonstrálják, hogy a szakképzés legitim életpálya, érdemes ezt választania a fiataloknak.

