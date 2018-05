300 milliós beruházás Felsőzsolca védelmére

A legmagasabb összeget, 289 millió forintot a település belterületi csapadékvíz elvezetési és gazdálkodási rendszerének fejlesztésére, a környezetbiztonság növelésére az ár-, belvíz-és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése és további káresemények megelőzésére kapták.

Mint ismeretes 2010. júniusában megáradt a Sajó és a Kis-Sajó patak, valamint helyenként jelentős belvíz is súlyosbította a helyzetet. A város 95 százaléka víz alá került, ­összesen 201 ház összedőlt. 2200 ingatlanból 1800 rongálódott meg. 2011. tavaszán megtörtént az árvíz során megsérült régi Kis-Sajó híd bontása, valamint elkezdődött a Kis-Sajó medrének kotrása és egy, a települést védő gát építése is a város északi és nyugati határa mentén. Ennek a védekezésnek a folytatása – a most közbeszerzési eljáráson átesett – beruházás kezdete.

A közeljövőben meginduló munkálatok során a legnagyobb figyelmet a csapadékvíz elvezetésének biztonságossá tétele jelenti, megelőzve ezzel komolyabb káresemények bekövetkezését.

A vízelvezető rendszer kiépítése, bekötése átmenetileg forgalmi akadályokat okozhat majd a város egyes érintett utcáiban de erről helyi közleményben tájékoztatják az ott élőket.

– ÉM –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA