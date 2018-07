2Rule-ban a Diósgyőr is

Három NB I-es labdarúgó klub közül csütörtökön a felcsúti Puskás Akadémiánál, valamint a Szombathelyi Haladásnál, míg pénteken a Diósgyőri VTK-nál is bejelentették, hogy az idei szezontól kezdődően – az addigi ismert világmárka helyett – egy magyar cég szerelésében lép pályára a csapat. A 2Rule nevet viselő márka teljesen új a piacon, ám a cég további bővülést tervez.

Mérföldkőhöz érkezett

A DVTK szerdán megrendezett szurkolói találkozóján már szóba került ez a téma, ám akkor a klub képviselői még nem tudtak konkrétumokat bejelenteni.

Pénteken viszont már igen, amiről Hollósy András, a hazai mérkőzések szpíkere, hangulatfelelőse beszélt a szurkolóknak, videóüzenetben: „Ma egy mérföldkőhöz érkezett a Diósgyőr labdarúgó csapata. Számunkra, és klubunk szempontjából is a címer mellett rendkívül fontos a mez. Nem mindegy az, hogy játékosaink milyen mezben lépnek pályára idehaza, vagy éppen idegenben. Fontos volt a kényelem, a minőség, ezen felül fontos volt az, hogy ár-érték arányban milyen minőséget képviselnek, akár nemzetközi összehasonlításokban is. Fontos volt az, hogy a magyar gazdaság szereplőjével álljunk kapcsolatban, magyar dizájnerrel, magyar tervezővel, magyar kivitelezővel. Ezen felül pedig figyelembe véve azt, hogy Magyarországon vagyunk, egy új brandet is útjára tudunk indítani. Hiszen a Diósgyőr labdarúgó csapata szempontjából nem csak a hazai foci, hanem éppenséggel tágabb értelemben is fontos, hogy van mit bemutassunk, és méltóképpen reprezentáljunk. Bízunk abban, hogy szurkolóink szempontjából az új mez elnyeri majd a tetszést. Számunkra fontos a tradíció és az egyedi kialakítás is: éppen ezért a 2018/2019-es szezonban a Diósgyőr labdarúgó csapata a 2Rule mezben lép majd pályára. Pirosban és fehérben, bízunk benne, hogy ontjuk majd a gólokat. Hajrá Diósgyőr!”

Később tájékoztatnak

Hogy a szurkolók mikortól vásárolhatnak majd a 2Rule termékek közül a klub Andrássy úti shopjában, erről a DVTK fog tájékoztatást adni a későbbiekben, a hivatalos honlapján. A váltás a DVTK szakosztályai közül csak a labdarúgást érinti, a többit nem.

ÉM

Sajtótájékoztató

Pénteken a nagy nyilvánosság előtt is bemutatkozott a 2Rule sportruházati márka. Budapesten, a Fröccsterasz étteremben tartott közös sajtótájékoztatót Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke, valamint Kővári Ágnes, a cég vezérigazgatója.

