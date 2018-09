26-os út: Marad a bosszankodás

Megváltozott hétfőtől a forgalmi rend Sajószentpéter belterületén a 26-os és 27-es főutak keresztezésében épülő körforgalomnál. A hét eleje óta életbe lépett új korlátozás szerint a forgalmat átterelték a csomópont már elkészült déli oldalára, ahol fél pályán, váltakozó irányban lámpás- és szükség szerint jelzőőrös irányítás mellett haladhat a forgalom.

Az új helyzet még a korábbinál is nagyobb káoszt okozott, a környéken az autók csúcsidőn kívül is egymást érték. A helyiek azt mondják, jelenleg autóval sem egyszerű közlekedni, a távolsági járatok menetrendje viszont gyakorlatilag ­összeomlott, volt olyan busz, amely több órát is késett. Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. szerint a meghirdetett menetrend helyreállása csak az építési munkálatok befejezését követően, vagyis csak október végétől várható, mert az építkezést szilárd burkolatú önkormányzati utakon megkerülni a településen belül nem lehet.

Nem vitatta a problémát az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. (ÉMKK) PR-vezetője sem. Ujj Zsuzsanna azt mondta, az érintett viszonylatokon – Ózd, Kazincbarcika, Edelény irányából – Miskolcra a reggeli és délutáni csúcsidőszakban akár 15-50 perces késések is előfordulhatnak.

Két órát is késtek

– Hétfőn, az új forgalmi rend első napján voltak járataink melyek akár 120-140 percet is késtek. Ez a helyzet komoly fennakadásokat okoz a közlekedés lebonyolításában, a járatok torlódása miatt a késések mellett zsúfoltság is előfordul az autóbuszokon – hangsúlyozta a PR-vezető, aki megismételte korábbi nyilatkozatát: járatcserékkel és egyéb forgalomszervezési intézkedésekkel próbálják javítani a helyzetet, de a meghirdetett menetrend helyreállása csak az építési munkálatok befejezését követően várható.

Többen felvetették, hogy átmenetileg önkormányzati utakra kellene terelni legalább az autóbuszokat, így csökkentve a késéseken. Egyik olvasónk konkrét útvonalat is javasolt a kerülésre, ő azt írta: Miskolc felé rengeteg autós kerül a közeli szupermarket parkolóján át, ahol „átfurakodnak a már elkészült útszakaszra.

– Ha már úgyis arra közlekednek én kötelezően elterelném a forgalmat, álljon ott a kocsisor, így a főút felszabadulna, ahol a tömegközlekedés gond nélkül folyhatna – írta.

Nem lehet megkerülni

A javaslatra a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztálya válaszolt. Mint írták, az olvasónk által emlegetett terület, vagyis az új körforgalom déli ága munkaterület, oda forgalmat nem lehet terelni.

– Ha ide is lámpát telepítenénk, akkor háromfázisú kellene, ami a kiürülési időket is figyelembe véve még nagyobb torlódást eredményezne – hangsúlyozták, és kiemelték: a munkaterületet egyéb szilárd burkolatú önkormányzati úton sem lehet elkerülni, terelő utat pedig csak megfelelő paraméterekkel rendelkező úton lehet kijelölni a közforgalom számára. Az új körforgalom a tervek szerint október 30-ára készülhet el.

Tajthy Ákos

