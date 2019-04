26-os elkerülő: tervek, döntések már vannak – Megépül az elkerülő?

„Hová vezet ez az út?” Ezzel a címmel tartott a megyei közgyűlés csütörtöki ülése előtt sajtótájékoztatót Lukács András, a testület MSZP-frakciójának vezetője. A talányos cím – elmondása szerint – a 26-os főközlekedési út Sajószentpétert és Kazincbarcikát elkerülő szakaszának megépítésével kapcsolatos helyzetet takarja, amely tarthatatlan állapotokat idéz elő nap mint nap az igencsak forgalmas úton.

„Az út fejlesztésének szükségességét már korábbi kormányok is felismerték, el is készült a 26-os négysávúsítása Miskolc és Sajószentpéter között. Egy olyan körfogalom zárja le ezt a szakaszt, amelynek – fura módon – csak két kijárata van, így nem tölti be körforgalom mivoltát. Innen kellene elágaznia a városokat elkerülő útszakasznak, ám ez – ígéretek sora ellenére – a mai napig nem épült meg.”

Elhangzott, hogy a megyei közgyűlés február 14-i ülésén Lukács András megkérdezte Török Dezsőtől, a megyei közgyűlés elnökétől, hogy a 26-os út folytatását szükségesnek tartja-e, a megyei közgyűlésnek foglalkoznia kell-e ezzel az üggyel. Mint megtudtuk, az elnök igennel válaszolt.

Lukács András azt nehezményezte, hogy ennek ellenére a tegnapi közgyűlési ülés napirendi pontjai között nem szerepelt a 26-os út ügye semmilyen formában. Elkészítettek így ők egy előterjesztést, amelyet kértek, hogy tűzzenek napirendre az ülésen. A közgyűlés tanácskozását vezető Török Dezső elmondta, hogy erre nincs szükség, mert ő maga tájékozódott a 26-os út fejlesztésének helyzetéről, és az ülés utolsó napirendi pontja, az egyebek tárgyalásakor el is mondja az eredményt. Ezt követően a megyei közgyűlés MSZP-frakciójának tagjai és a DK-s képviselő szó nélkül elhagyta az üléstermet. Dr. Kovács János főjegyző jelezte, hogy a szervezeti és működési szabályzat szerint ilyen módon – a formai hibák miatt – eleve nem lehetett volna napirendre tűzni az előterjesztést.

Török Dezső az egyebek napirendi pontban felszólalva elmondta, hogy az ominózus kérdés óta három alkalommal beszélt a 26-os út fejlesztéséről Demeter Zoltánnal, a terület országgyűlési képviselőjével, aki arról adott tájékoztatást, hogy készen vannak az elkerülő út tervei, a terület kisajátítását el lehetne kezdeni, „csomagban” olyan kormánydöntés született, hogy az útszakasz megépülhet, jelenleg a források hozzárendelése van folyamatban és a reális határidők meghatározása.

