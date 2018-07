25. Veszprém Rallye – Okosan, gyorsan, ésszel

Hadik András és Bacigál Igor kiválóan rajtolt: Egerben és Miskolcon győzni tudtak, ezután viszont kicsit beragadt a bajnoki cím egyik várományosa. Szombathelyen egy bárkivel előfordulható versenybaleset jelentette a végállomást, Fehérváron pedig negyedikként zártak. A dobogó ugyan kinézett, de miután az egyik gyorson leállt az R5-ös Fiesta, meg kellett elégedniük a negyedik hellyel.

– Ilyen biztos, hogy nem fordulhat elő többet – utalt a sajnálatos eseményre Hadik András. – Az M-Sportban kijavították ezt a programhibát, úgyhogy technikai szempontból minden rendben lesz Veszprémben. Felkészülten, motiváltan, győzelmi reményekkel érkeztünk. Egy valami biztos: nem szabad nullázni. Okosan, ésszel kell menni, és ezen a futamon még az sem jelent életbiztosítást. Előre leszögezem, hogy Veszprém már közel sem olyan, mint tíz évvel ezelőtt. Rengeteget javult a szakaszok minősége, de a jellegéből adódóan bármi előkerülhet a földből. Különösen akkor, ha egy kicsit megázik az út, és lazább lesz a szerkezete. Nem nehéz defektet szerezni, éppen ezért úgy kell közlekednünk, hogy egyben gyors és valamilyen szinten biztonságos is legyen.

Az elmúlt két futamon nem a várt pontmennyiséget gyűjtötte be Hadik András és Bacigál Igor, ezért üldözöttből üldözővé váltak. A nyári szünetnek azonban szeretnének úgy nekivágni, hogy az éllovashoz képest a különbség a lehető legkisebb különbségre csökken, szerencsés esetben meg is fordul.

– Nagy csata lesz, ahol a meleggel és a porral is meg kell küzdenünk – folytatta a miskolci versenyző. – Klasszikus pályák és vélhetően kánikulai meleg vár ránk, de Veszprémben ehhez már hozzászokhattunk. Nagyságrendileg 20 R5-ös áll rajthoz, biztos, hogy nagy tülekedés lesz az élmezőnyben is. Ráadásul elindul a tavalyi bajnok Herczig Norbert is, aki az elmúlt hetekben 5-600 verseny kilométert tett meg erős, nemzetközi mezőnyben. A célunk azonban ettől függetlenül egyáltalán nem módosul. Szeretnénk a Veszprém Arénánál a pódiumon, a lehető legjobb helyen pezsgőzni. Hétfőn teszteltünk, a pályabejárás is jól sikerült, úgyhogy optimistán vághatunk neki a murvás hétvégének.

ÉM-ME

Veszprém Rallye - Murván, porban, hőségben Miskolc, Veszprém - Három hetes, rövid pihenő után az előttünk álló hétvégén Veszprémben randevúznak a legjobb hazai ralisok. Az idei első osztályú bajnokság második fele kezdődik. Az előttünk álló hétvégén a nyolc futamból álló sorozat ötödik állomása következik. Az ORB párosai a Balaton-felvidé... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA