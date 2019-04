25 magyar szám, aminek sosem felejtjük el a szövegét

A szerzők nyilván nem sejtették, hogy mikor az utolsó pontot is lepöttyintették a papírra, ezzel egy zenetörténeti művet alkottak meg. Mert ahogy vannak örök érvényű regények, versek, vannak sok évtizeden át népszerű plakátok, fotók, úgy készülnek olyan zenék, dalszövegek is, amelyek ugyan egy kor lenyomatai, mégis mondanivalójuk, ritmusuk, vagy előadójuk stílusa belemászik a fülünkbe.

És ott is marad… Sőt. Kiköveteli magának, hogy add tovább. Így lehetséges, hogy a mai tinik is tudják, ki volt Máté Péter, vagy Kovács Kati. És meg lehet jósolni, hogy a következő tinigeneráció is áhítattal énekli majd Presser, vagy Caramel dalait.

KFT – Afrika

Wellhello – Apuveddmeg

Beatrice – 8 óra munka

Máté Péter – Zene nélkül mit érek én

Bikini – Ki visz majd haza

Piramis – Ha volna két életem

Hevesi Tamás – Ezt egy életen át kell játszani

Kistehén – Szájbergyerek

Magna Cum Laude – Vidéki Sanzon

Presser Gábor – Nagy utazás

Republic – 67-es út

Caramel – Szállok a dallal

V Moto Rock – Várj, míg felkel majd a nap

Katona Klári – Vigyél el

Lokomotív GT – Neked írom a dalt

Delhusa Gjon: Nika Se Perimeno

Ákos: Ilyenek voltunk

Charlie: Jég dupla whiskyvel

Péterfy Bori: Hajolj bele a hajamba

Cserháti Zsuzsa: Boldogság gyere haza

TNT: Nem jön álom a szememre

Quimby – Most múlik pontosan

Kovács Kati: Nem leszek a játékszered

Omega: Gyöngyhajú lány

Ladánybene 27: Ha van még a világon…

Forrás: szeretlekmagyarorszag.hu

