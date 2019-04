HELL 25. Miskolc Rallye – Azokon a pályákon, ahol felnőtt

Ezt a bajnokságot úgy kezdték el, ahogy azt előzetesen eltervezték. Fontos volt a pozitív élmény, a visszacsatolás arról, hogy jó úton járnak. Friedmann Zsolt és navigátora, Kovács István ugyan az első közös versenyüket teljesítették a Credobus Eger Rallye-n, mégis remekül helytálltak. A pokolian erős ORC-mezőnyben a győztes Gyarmati Ariel és a második Rongits Attila mögött az előkelő harmadik helyen zártak. Az összetett tizenhatodik pozíció is jónak mondható, különösen annak fényében, hogy a szezonnyitón majd húsz darab R5-ös állt csatasorba. Ami pedig emellett legalább ilyen lényeges, hogy nagyon élvezték a versenyzést.

Őszinte vallomás

– Valóban nem volt rossz, az egri eseményekre lehet építeni – fogalmazott Friedmann Zsolt. – Még akkor is, ha nem csak a mi teljesítményünk kellett ahhoz, hogy megcsípjük a dobogót. A hétvége során ugyanis néhány nagyon komoly riválisunk idő előtt elhagyta a mezőnyt. Nekünk viszont stabil autózás kellett ahhoz, hogy ezek után behozzuk a Mitsubishit. Őszintén be kell vallani, hogy a többiek a téli szünetben nagyon sokat fejlesztettek, igyekeztek kihasználni az ORC-nyújtotta lehetőségeket. Mi ebből a szempontból bealudtunk, úgyhogy továbbra is a jó öreg tépőzáras R4-essel megyünk. Annyi viszont előny lehet, hogy kívül-belül ismerjük az autónkat. Ehhez kell párosuljon a tavaly Nyíregyházán és legutóbb Egerben nyújtott produkciónk. Akkor nem lehet baj.

Friedmann Zsolt és Kovács István számára következik a hazai hétvége, vagyis a 25. HELL Miskolc Rallye. Azokon a pályákon, ahol Friedmann Zsolt megszerette a ralit. Annak idején a legendás bükki szakaszon szurkolt az egykori kiválóságoknak, most viszont neki kell ismét bizonyítania az érdeklődők előtt. Az egri bronz ugyanis akkor ér valamit, ha ismét sikerül gyarapítani a pontok számát.

Más benzinnel

– Annyi módosítás lesz a nyitóversenyhez képest, hogy üzemanyagot váltunk – utalt előre a 25. HELL Miskolc Ral­lye-ra Friedmann Zsolt. – Eddig sima versenybenzinnel mentünk, most a MOL speciális üzemanyagát fogjuk használni. Igyekszünk jól felkészülni a hazai versenyre, ami ebből a szempontból mindig kicsit visszás. Eddig négy Miskolc Rallye-m volt, kétszer célba értünk, kétszer viszont vezetői hiba miatt estünk ki. Ezt a mérleget igyekszünk majd pozitív irányba mozdítani. Számunkra egyébként egyáltalán nem jelent előnyt, hogy borsodi hétvége következik. Maximum csak annyiban, hogy nem szállodában, hanem otthon fogunk aludni. Bükkszentkeresztet nagyon szeretem, de a többi pálya is remek. Érdekesség lesz, hogy egy nap alatt letudjuk a versenyt. Aki azt tervezi, hogy ősszel indul az ERC-n Nyíregyházán, annak április utolsó szombatja jó felkészülési lehetőséget kínál. A tavalyi, szabolcsi versenyből kiindulva nekünk ezzel nem lesz gond, most már csak az Egerben megkezdett formánkat kell továbbvinni.

ÉM-ME

A 25. HELL Miskolc Rallye időterve

ORB, ORC:

Április 26. (péntek):

9.00–14.00, Adminisztratív átvételek, DVTK Stadion

9.30–14.30,Technikai átvételek, DVTK Stadion

18.50, Prológ – Népkerti Salakmotor-stadion

Április 27. (szombat):

Gyorsasági szakaszok:

7.03, Bükkszentlászló–Bükkszentkereszt/1

7.41, Garadna–Mályinka/1

8.34, Sáta–Sajómercse/1

9.57, Parasznya–Lyukóbánya/1

11.25, Bükkszentlászló–Bükkszentkereszt/2

12.03, Garadna–Mályinka/2

12.56, Sáta–Sajómercse/2

14.19, Parasznya–Lyukóbánya/2

15.47, Bükkszentlászló–Bükkszentkereszt/3

16.25, Garadna–Mályinka/3

17.18, Sáta–Sajómercse/3

18.41, Parasznya–Lyukóbánya/3

19.01, Céldobogó, Miskolc, DVTK Stadion

Credobus Rallye2:

Április 26. (péntek):

7.00–9.00, Adminisztratív átvételek, DVTK Stadion

7.30–9.30,Technikai átvételek, DVTK Stadion

16.55, Prológ – Népkerti Salakmotor-stadion

Április 27. (szombat):

Gyorsasági szakaszok:

9.48, Bükkszentlászló–Bükkszentkereszt/1

10.26, Garadna–Mályinka

11.19, Sáta–Sajómercse

12.42, Parasznya–Lyukóbánya

14.10, Bükkszentlászló–Bükkszentkereszt/1

14.48, Garadna–Mályinka

15.41, Sáta–Sajómercse

17.04, Parasznya–Lyukóbánya

17.24, Céldobogó, Miskolc, DVTK Stadion

Historic:

Április 26. (péntek):

9.00–14.00, Adminisztratív átvételek, DVTK Stadion

9.30–14.30,Technikai átvételek, DVTK Stadion

18.20, Prológ – Népkerti Salakmotor-stadion

Április 27. (szombat):

Gyorsasági szakaszok:

9.03, Bükkszentlászló–Bükkszentkereszt/1

9.41, Garadna–Mályinka

10.34, Sáta–Sajómercse

11.57, Parasznya–Lyukóbánya

13.25, Bükkszentlászló–Bükkszentkereszt/1

14.03, Garadna–Mályinka

14.56, Sáta–Sajómercse

16.19, Parasznya–Lyukóbánya

16.19, Céldobogó, Miskolc, DVTK Stadion

Szervizpark: DVTK Stadion, 6.00–20.00

