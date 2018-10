25 év, 25 nap, 25 esemény Sárospatakon

Idén ünnepli fennállásának negyedszázados évfordulóját a Nemzeti Kulturális Alap. Ennek alkalmából rendezték és rendezik meg a 25 év, 25 nap, 25 esemény címet viselő jubileumi programsorozatot, amelyben tevékeny részt vállalt a sárospataki A Művelődés Háza és Könyvtára is.

172 milliárd forint

Ez a részvétel szinte nyilvánvaló volt, hiszen Csatlósné Komáromi Katalin amellett, hogy a sárospataki A Művelődés Háza és Könyvtára igazgatója, a Nemzeti Kulturális Alap Közművelődés Kollégiumának vezetője is.

– A Közművelődés Kollégiumának ünnepe, amelynek elnöke vagyok, október 8-án kezdte az ünnepségsorozatot – mondja Csatlósné Komáromi Katalin. – A szándék, amely fekete György javaslatára létrehozta a Nemzeti Kulturális Alapot, nagyon nemes volt. A cél az volt, hogy a lehető legtöbb olyan kezdeményezés, amely a magyar kultúra fennmaradását, továbbvitelét szolgálja, kaphasson megfelelő támogatást. Az elmúlt 25 évben összesen 172 milliárd forintot osztottak szét új műalkotások elkészültére, színházi előadások megszületésére kulturális alap működési mechanizmusa a mai napig nem változott, a bizottsági tagok és a kollégiumok kurátorai a lehető legdemokratikusabb módon döntöttek a támogatások odaítéléséről és ez ma sem történik másként.

Határon is túl

A Közművelődés Kollégiuma ünnepségsorozata november 16-ig tart, akkor tartják meg Keszthelyen a záró rendezvényt.

– A mi kollégiumunk célja az volt, hogy öt nagyobb szervezet 5-5 helyszínen tart rendezvényt – mondja Csatlósné Komáromi Katalin. – Úgy döntöttünk, ezek között lesznek, nagyobb városok, kisebb települések és ellátogatunk egy-egy határon túli településre is. Ez utóbbiak esetében olyan városokat, falvakat választottunk, ahol a magyar nyelv, a magyar kultúra megőrzése most is nagyon fontos a helyben élőknek. A mi nyitó rendezvényünk október 8-án volt az ukrán határnál található szlovákiai Nagyszelmencen. Ezen az eseményen ismertettük a Nemzeti Kulturális Alap 25 éves fennállásának eredményeit, majd bemutatkoztak a sárospataki A Művelődés Háza és Könyvtára csoportjai, így fellépett a Bodrog néptáncegyüttes, a 8kor Színház és bemutatkozott a Foltos Pille Kör, valamint a Lórántffy Zsuzsanna Hímző Műhely. Ezt egy mátészalkai és egy ózdi fellépés követte, de elmegyünk még Abaújszántóra és november elején Kisgyőrbe.

