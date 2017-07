24. Veszprém Rallye – Húsz R5-ös a rajtvonalnál

Már a bajnokság eddigi versenyein is látszott, hogy pokolian erős a magyar sorozat technikai háttere. A 24. Veszprém Rallye-n azonban újabb rekordok dőlnek. A nevezési lista alapján nem kevesebb, mint húsz (!) R5-ös autó indulása várható. A murvás futam szombaton két gyorsaságival indul, vasárnap pedig további hat szakaszt bonyolítanak le. A 120 versenykilométer komoly kihívás lesz a mezőny számára, hiszen a jól ismert szakaszok mellett a pokoli hőséggel is meg kell küzdeniük a pilótáknak és a navigátoroknak.

Újabb visszatérő

A legjobbak egyébként is rendkívül izgalmas küzdelmét rendre tovább színesítik az egyéniségek, hiszen egy-egy futam erejéig korábbi magyar bajnokok is beszállnak a „táncba”. Szombathelyen Kiss Ferenc tette próbára a tudását egy R5-ös Ford Fiestával, Veszprémben pedig Benik Balázzsal bővül az esélyes köre. A pilóta neve rendkívül jól cseng a sportágban, hiszen korábban háromszor szerzett abszolút bajnoki címet (2003, 2006, 2007). Az utóbbi időben nézőként többször is feltűnt a pályák szélén, és úgy tűnik: ismét megjött a kedve a ralizáshoz.

– Sikerült az idei bajnokság legerősebb mezőnyébe csöppennünk komoly kihívás előtt állunk – reagált a hétvégével kapcsolatban Benik Balázs. – Rácz Bence navigátorommal fogtuk is a fejünket, nem elég megküzdenünk az autóval és a stopperrel, még a többiek is ott lesznek, méghozzá szép számmal. Természetesen nagyon örülök, hogy ennyire komoly a harc, ez plusz motivációt ad számunkra. Szeretnénk jól érezni magunkat a versenyen, ez a fő szempont. Nagyon jó látni, hogy azok mellett, akikkel mi is aktívan versenyeztünk, fiatal tehetségek is feltűnnek. Ez azt jelenti, hogy a rallyesport nem vesztett a népszerűségéből és biztosított a jövője.

Új motorral

A világbajnokság tavalyi futamain megfordult Turán Frigyes idén a magyar sorozatra helyezte a fő hangsúlyt. A kiváló versenyző azonban eddig adós maradt a jó eredményekkel. Akkor sem jött ki neki a lépés, amikor megvolt a kellő versenytempójuk. Most abban bízik, hogy az R5-ös Fordon végrehajtott fejlesztések után új korszak kezdődik.

– A veszprémi pályákhoz illeszkedő beállítások a rendelkezésünkre állnak, ezeket nem most kell kitalálnunk – mondta Turán Frigyes. – Csak azon dolgozunk, hogy az új motor beépítése, illetve az autó összerakása tökéletesen sikerüljön. Remélem, hogy már most hétvégén érezhető lesz az EVO2-es csomag hatása, jóval erősebb lehet tőle a kocsi. A veszprémi pályák nem ismeretlenek, versenykiírásban levő útvonallap alapján pont így mentünk rajta utoljára. Remélem, hogy ezúttal Fortuna fogja majd a kezünket, ebben az esetben ugyanis harcban lehetünk a dobogós helyek valamelyikéért. Jó lenne, ha végre kijönne a lépés, hiszen bennünk és a technikában is benne van a jó eredmény.

– Marosréti Ervin –

A 24. Veszprém Rallye programja

Július 8. (szombat)

16.10: GY1, Márkó–Jutaspuszta/1

18.00: GY2, Márkó–Jutaspuszta/2

Július 9. (vasárnap)

8.02: GY3, Kislőd/1

9.00: GY4, Hegyesd/1

9.40: GY5, Vigántpetend/1

12.02: GY6, Kislőd/2

13.00: GY7, Hegyesd/2

13.40: GY8, Vigántpetend/2

14.30: ünnepélyes díjkiosztó – Veszprém Aréna

A magyar ralibajnokság ötödik futama következik, a borsodi pilóta hátránya tíz pont az abszolút értékelésben.

