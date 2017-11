21-en a Száznevű városról

„Ami közös bennünk, az a fantasy és Miskolc” – állt a meghívóban, amely a szerdai Szentpéteri kapui József Attila Könyvtárban rendezett könyvbemutatóra szólt. Huszonegy szerző 34 története szól ugyanis a Nyakonöntött Próbagoblin Szolgáltatóház világáról: ez egy fantasy-novelláskötet, és a címében szereplő Száznevű város semmiképpen nem Miskolc.

A szerzők között viszont erős a miskolci vonulat. Trux Béla, Mason Murray (Zibriczki Zoltán), Vihartáncos (Jánosi Andrea), Josh Sword (Drahos József) és Craz (Varga Tamás József) is vendége volt a kötet­bemutatónak. Trux Bélával beszélgettünk.

© Fotó: Ádám János

– Varga Tamás József Craz miskolci írónak hobbija, hogy felkarol kezdő szerzőket, vagy olyan íróknak szól, akik már túl vannak néhány publikáción, én is így kerültem a kötetbe, és baráti alapon össze­álltunk – mondta lapunknak Trux Béla az előzményekről. – Ez egy ugródeszka a teljesen kezdők számára. Mindig van egy aktuális téma (most a Száznevű város), és ahhoz kapcsolódóan kell írnunk.

Trux Bélának annyi volt a „gondja”, hogy mi van, ha ő királyi palotáról ír, más viszont köztársaságot álmodik ugyanoda.

– Írtam egy novellát, ami ezt a problémát megoldja –magyarázta. – Ez, az enyém lett a kezdőnovella, amivel meg is magyarázom a Száz­nevű várost.

Trux Béla nem mellékesen történelmiregény-író. Ő ezt úgy definiálta, hogy a megírt regény valós történelmi eseményeken alapul, valamelyik történelmi korban játszódik. A történelmet az írónak ismernie kell, tudni kell, hogy a kor embere mit evett, mit ivott, hogyan öltözködött, vagyis a könyv megírását kutatás előzi meg.

© Fotó: Ádám János

– A fikció ott van a történetben, többnyire fogalmunk sincs például arról, hogy „XY” király hogyan viselkedett – tette hozzá. – A karaktereket meg kell tölteni élettel, ki kell találni, hogy milyen személyisége lehetett a királynak. Történelmi regényt egyrészt könnyebb írni, mert fogja a kezemet a valós események láncolata, amihez ragaszkodni kell, másrészt ki kell találni azt, ami élettel tölti meg az egészet.

Szeretik a könyvet

A könyv hetekkel ezelőtt megjelent, jó ideje megvásárolható, és ahogy Trux Béla fogalmazott: „Ezeknek a könyveknek van egy olvasótábora.”

© Fotó: Ádám János

– Szeretik ezt a kötetet –mondta az író. – Nagyon sokféle stílusú írás van benne.

A szerzők egyébként – ha úgy alakul, és néha úgy alakul – összejárnak, akár sörözni is. Akár akkor is jegyzetelnek, de nem mindig megy az… – A könyv kapcsán is rákérdeztem Craznál: „bármit írhatok?” Bármit írhattam. Szerzője válogatja, hogy miről, és az élethelyzetek, hiszen mindegyikünk dolgozik az írás mellett, nem ebből élünk.

– ÉM-JLI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA