2022-re épülhet meg az M30-as autópálya

Hamarosan kiderülhet, hogy ki lesz a kivitelezője az M30-as autópálya Miskolc és Tornyosnémeti közötti szakaszának – tudtuk meg Kiss Boglárkától, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. szóvivőjétől, aki azt is elmondta, hogy a tervek szerint 2022-re készülhet el az új sztráda. Mindez abból az alkalomból hangzott el, hogy folyik a sztrádaépítés által érintett terület régészeti próbafeltárása, amelyet a Herman Ottó Múzeum szakemberei végeznek.

M30: még a „föld alatt” jár az autópálya-építés

A Herman Ottó Múzeum és a Budavári Nonprofit Kft. végzi az M30-as autópálya Miskolc és Tornyosnémeti közötti szakaszának régészeti feltárását. A jelenleg zajló próbafeltárások egyik helyszínén, Arnót mellett Tóth Arnold, a Herman Ottó Múzeum igazgatója beszélt arról, hogy a harmadik fázisában jár a sztrá­da nyomvonalának feltárása. A Herman Ottó Múzeum szakembergárdája, a műszaki, informatikai és technikai háttere is a legjobbak között van, így nyerhették el ezt a grandiózus munkát. Ezt bizonyítja az is, hogy jelenleg 5-6 stáb dolgozik a nyomvonal különböző pontjain, hogy a határidőket betartva feltárják a lelőhelyeket.

Alapos régészmunka

Szörényi Gábor, a múzeum régészeti igazgatóhelyettese a részleteket ismertetve elmondta, hogy a Forster Gyula Vagyongazdálkodási Központ és a Herman Ottó Múzeum 2016 tavaszán elvégezte a M30 autópálya tervezett nyomvonalának régészeti terepbejárását, összesen 74 kilométer hosszúságban. Az ennek során gyűjtött felszíni leletanyagok alapján behatárolták az útépítés által érintett régészeti lelőhelyeket, melyeken 2017 tavaszán a Budavári Kft. és a Herman Ottó Múzeum szakemberei roncsolásmentes műszeres lelőhely-felderítést folytattak. Ekkor közel 1.5 millió négyzetméter mágneses módszerű geofizikai felmérését végezték el, ezzel pontosítva a terepbejáráson azonosított lelőhelyek felszín alatti kiterjedését. A terepbejárás és a geofizikai mérés összesen 60, a beruházás által érintett lelőhelyet azonosított, ahol további régészeti feltárás szükséges.

Nagyon fontos beruházás

Csöbör Katalin, a térség országgyűlési képviselője a helyszíni sajtótájékoztatón azt emelte ki, hogy az autópálya a gazdaságfejlesztés egyik legfontosabb eleme térségünkben is. Nemcsak munkahelyeket teremt, hanem gyorsabb összeköttetést biztosít majd a szomszédos országok felé. „A gazdasági haszon mellett azonban nagyon fontos a múltunk, a föld alatt fellelhető örökségünk feltárása, megőrzése is, amit most a Herman Ottó Múzeum szakemberei végeznek” – tette hozzá. Kiss Boglárka, a Nemzeti Infra­struktúra Fejlesztő Zrt. szóvivője az autópálya építéséről elmondta, hogy a közbeszerzési eljárás során az ajánlatok már beérkeztek, ezek értékelését végzik a szakemberek. Amennyiben a pályázat sikeres lesz, kihirdetik a győztest, és ha minden a tervek szerint megy, akkor az építkezés 2018 első negyedévében elkezdődhet, és 2022 elején be is fejeződhet.

