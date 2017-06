2020: újranyílik a Bükk kapuja

Hosszú ötletelés után végül a legegyszerűbb formát, a kört választották a Szeleta Park Látogatóközpont főépületének. Az egyszerűség azonban gazdag belső formát, gazdag világot rejt majd, éppúgy, ahogy a Bükk hegység. Mindezt Vasáros Zsolt építész, a park tervezője ismertette a pénteki sajtótájékoztatón, amit az egykori Herman Ottó Emlékpark mára romossá vált főbejáratánál tartottak. Az eseményen Fazekas Sándor, a Földművelési Minisztérium minisztere is részt vett.

A kormány elkötelezett a természetvédelem irányába.” Fazekas Sándor

Még idén februárban adtunk hírt arról, hogy megvan a forrás a park felújítására. A Bükk keleti kapujaként is emlegetett terület rekonstrukciója már több mint egy évtizede várat magára, hiszen a területen lévő építmények állapota egyre csak romlott, és a valamikor építészeti remeknek számító bejárat mára csak az összeomlást jelképezi. Nem beszélve arról, hogy a park végében található kilátót szinte darabjaiban hordták szét. Kimondhatjuk, mára csak egy romhalmaz maradt az 1983-ban megnyílt emlékparkból.

– A 40 éve alakult Bükki Nemzeti Park Igazgatóság egyik legértékesebb területe a Bükk hegység – kezdte Rónai Kálmánné, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója. – A hely természeti kincsei, különleges földtörténete, egyedi vízrajza, kulturális öröksége és a világhírű Szeleta-kultúra színvonalas bemutatása immáron négy évtizede várat magára. Most ennek is eljött az ideje. Jelen projekt célja a Bükk értékeinek a mai kor követelményeinek megfelelő oktatási és turisztikai szempontú bemutatása, az egyedülálló, négy évszakos élményt nyújtó Szeleta Park Látogatóközpont kialakításával.

Egyedi látogatói igények

A látogatóközpont helyet ad majd foglalkozásoknak, szakmai konferenciáknak, egyéb rendezvényeknek, szerves egységként beilleszkedő két tematikus játszótérnek, szakvezetett terepi programok kiindulási pontjainak, periszkópos kitekintésnek, archeológiai foglalkozásoknak, növény- és állathatározásoknak, valamint további egyedi látogatói igényeknek – sorolta Rónai Kálmánné.

– Jelen projekt finanszírozására a nemzeti park igazgatóság százszázalékos támogatást kap, így a látogatóközpont előkészítésére és megvalósítására fordítható teljes költség 1,4 milliárd forint – jelentette ki Fazekas Sándor miniszter. – A projekt előkészítési szakasza még tavaly szeptemberben elindult, az épület jogerős építési engedéllyel rendelkezik, jelenleg a kivitelezés közbeszerzése zajlik. Várhatóan 2020-ra elkészül a beruházás.

„Ez is bizonyítja, hogy a kormány elkötelezett a vidéki térség mellett, valamint a természetvédelem irányába. A Bükk csodálatos világ, és ennek megértését, megismerését segíti majd a látogatóközpont” – fogalmazott a miniszter.

Arra is kitért, hogy a kormány 61 milliárd forintot fordít természetvédelmi célú beruházásokra. Ennek része a bükki projekt is, amely gazdagítja majd Miskolc turisztikai kínálatát – fogalmazott Fazekas Sándor.

Egyre több attrakció

Riz Gábor országgyűlési képviselő, megyei fejlesztési biztos is azt hangsúlyozta, egyre több a turizmust érintő fejlesztés megyénkben. „Az attrakciók száma növekszik, és ehhez egyre több szolgáltatás kapcsolódik, amelyek hosszú távon biztosítják a megye gazdaságának fenntarthatóságát.

Az országgyűlési képviselő arra is kitért, hogy a Szeleta Park Látogatóközpont is elősegíti, hogy az ideérkező turisták több napot is eltölthessenek Miskolcon, a megyében.

Utazás az őstörténetbe

Az egyik legfontosabb „ősemberbarlang” a Szeleta-barlang. Erre az ősrégészeti lelőhelyre és a Bükk őstörténetére alapozva olyan interaktív és látogatóbarát elemekkel élményközpontúvá szervezett látogatóközpont kerül kialakításra, amely a kiállításon és a kiállítás tematikájához kapcsolódó élményelemekkel (önvezetéses módszerekkel és vezetett programokkal) kalauzolja a látogatókat a Bükk és az emberiség őstörténetébe – árulta el Baráz Csaba, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság természetismereti és oktatási osztályvezetője.

