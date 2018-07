20. MOL Petrolkémia Triatlon Nagyhét – Magyar éremremények

Mint, ahogy az elmúlt bő két évtizedben mindig, így az idén is jó néhány kiváló versenyző érkezik Tiszaújvárosba, hogy rajthoz álljon a megszakítás nélkül 22. alkalommal megrendezendő ITU Triatlon Világkupán, a hétvégi versenyen. A szintén a 20. MOL Petrolkémia Triatlon Nagyhét részét képező 13. ETU Triatlon Junior Európa-kupát is beleértve összesen 40 nemzet sportolói vetélkednek majd a Tisza-parti településen.

A nőkről

– Az elit világkupa női mezőnyét 29 ország, 62 sportolója alkotja majd – tudtuk meg Lehmann Tibor főrendezőtől, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub elnök-vezetőedzőjétől. – A világkupa, Eb- és vb-dobogókat is megjárt legnagyobb nevek között említhetjük az ausztrálok vk-győztesét, Emma Jeffcoatot, a britek 2016-os Európa-bajnokát, India Leet, valamint rendkívül stabilan versenyző honfitársait, Lucy Hallt és Sophie Coldwellt, továbbá a szülés után most visszatérő, korábbi tiszaújvárosi győztes ukrán Yulia Yelistratovát, az osztrák Sara Vilicet, a spanyol Anna Godoyt vagy éppen a mienk közül Bragmayer Zsanettet, a riói olimpikon Kovács Zsófiát és a gyermekáldás után a nemzetközi versenyek forgatagába most bekapcsolódó, szintén olimpikon Vanek Margitot. Érdekesség, hogy ellátogat hozzánk a lengyelek 41 esztendős legendája, Maria Cesnik is. Itt lesz az amerikaiak junior világbajnoka, Taylor Knibb, a portugálok U23-as vb-bronzérmese, Melanie Santos és szintén itt lesz a Cagliari-i világkupát megnyerő, a Cape Town-i vk-n bronzérmes osztrák Lisa Perterer. A már említett magyar hölgyek mellett, négy fiatal, Fuchs Dóra, Fuchs Renáta, Sárszegi Noémi és Sebők Klaudia is igyekszik majd mind jobb helyezést elérni.

A férfiakról

A férfi elit résztvevői, szám szerint 90-en, 31 országból verbuválódnak.

– A nagy nemzetközi versenyek dobogósai, top 5 helyezettjei közül bejelentkezett a francia Anthony Pujades és Aurelien Raphale, a spanyol Francesc Godoy, a brazilok junior világbajnoka, Manoel Messias, a portugálok junior Európa-bajnoka, Vasco Vilaca és az orosz Polyanskiy-testvérpár, Dmitriy és Igor is – folytatta a Magyar Triatlon Szövetség szakmai alelnökeként is tevékenykedő egykori duatlon és triatlon Eb-ezüst- és bronzérmes sportszakember, Lehmann Tibor. – Itt lesz Tiszaújvárosban az a mexikói Rodrigo Gonzalez, aki nemrégiben megnyerte a Huatulco-i világkupát. Ő, csakúgy mint a vk-dobogós amerikai Kevin McDovell korábban, még feltörekvő ifjú versenyzőként, az ITU utánpótlástáborának tagjaként már járt Tiszaújvárosban. A magyar indulók közül Bicsák Bencét említhetjük elsőként, aki tavaly megnyerte a tiszaújvárosi világkupát és most is jó eséllyel pályázhat a dobogóra. Nem mellékesen Bence jelenleg a 7. helyen áll a tokiói olimpia kvalifikációs rangsorában. Rajta kívül a vk-dobogós, olimpikon ifj. Faldum Gábor, a szintén olimpikon és vk-dobogós Tóth Tamás, a kétszer vk top 10-es eredményt elérő Dévay Márk, Király István, valamint fiaim, a hazai világkupán most bemutatkozó U23-as válogatott Bence és a még csak junior, ebben a korosztályban egyéniben Eb-bronzérmes Csongor várja izgatottan a rajtot. A fentiekből is kiderül, hogy rendkívül sűrű a mezőny, szinte lehetetlen megjósolni a dobogósokat. Úgy gondolom, hogy egy stabil úszás és a gyors, technikás kerékpározás után a futás fog dönteni az érmesek sorsáról.

Junior Európa Kupa

A nyílt ETU Triatlon Junior Európa-kupán 20 magyar leány és 22 fiú él a lehetőséggel, hogy a nemzetközi mezőny legjobbjaival mérje össze tudását. Kontinensünk országain kívül a fiataloknak ausztrál, dél-afrikai, hongkongi és kanadai sportolókkal is meg kell küzdeniük. Tavaly Lehmann Csongor révén tiszaújvárosi aranyat ünnepelhettünk, míg Putnóczki Dorka ezüstérmes lett, ő idén is dobogóeséllyel állhat rajthoz. A szombati elődöntők 12.30-kor a junior leányok 1. futamával indulnak, míg a vasárnapi finálék 13 órától kínálnak szurkolási lehetőséget.

Szűcs István

Gálázhat a magyar utánpótlás

A 20. MOL Petrolkémia Triatlon Nagyhét keretein belül – az ITU Triatlon Világkupa pályáján, díszletei és közönsége előtt- július 8-án, vasárnap, 9 órától idén is megrendezik a Magyar Utánpótlás Gálát, az ország legjobb 16-16 gyermek- és serdülő korosztályos leány és fiú versenyzői számára. A rendező Tiszaújvárosi Triatlon Klub sportolói közül Lehmann Sára, Hajdú Máté Bendegúz és Kiss Marcell a gyermek-, Szabolcs Regina, Berencsi Lili, Vágási Zoltán és Szabolcsi Bálint a serdülő korcsoportban szeretne mind előkelőbb pozícióban zárni.

