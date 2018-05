20 év után tértek vissza Miskolcra

A Vágtázó Halottkémek zenekar sok év kihagyás után lépett föl az Ady Endre Művelődési Házban, ahol a Periheliont üdvözölhettük vendégzenekarként. A VHK 1975-től 2001-ig működött, majd 2009-ben újjáalakultak, azóta megint rendszeresen koncerteznek.

Ősi népzene

Zenéjük a Világegyetem örök alkotóerejéből, az ősi népzene elemi erejű ősforrásából született, az indíttatás miatt gyakran etno-punk zenekarnak tekintik őket, de volt már sámán-punk, pszichedelikus hardcore stílusmeghatározás is. A csapat a nemzetközi színtéren is sokat koncertezett sikerrel és lemezeik is jelentek meg külföldön.

Grandpierre Atilla zenekarvezető így foglalta össze koncertjeik mibenlétét: Egy VHK-koncert mindig szellemi kihívás, és egyben egészen rendkívüli élmény is. Nem csak azért, mert ki kell találni, mit játszunk, hogyan készülünk fel, hanem azért is, mert egy koncert elsősorban arról szól, hogyan adjuk elő, miként értelmezzük a zenénket, és hogyan éljük át. Vagyis a kihívás lelki és érzelmi jellegű is. Azért megyek fel a színpadra, mert tudom, hogy lehetőségem van mindent beleadni, a lehető legjobban ráhangolódni a zenére és arra a felemelő, röpítő életpályára, életérzésre, amit rejt.

Jönnek a fiatalok

A VHK újbóli aktiválása óta is telt házak előtt játszik és nem csak itthon, hanem külföldön is. Az énekes nyilatkozott ez irányú tapasztalatairól is: A fiatalok ugyanúgy jönnek, mint régen. Ennek a zenekarnak nem az a lényege, hogy mennyit beszélnek rólunk, illetve mennyien járnak a koncertekre, hanem az, hogy milyen minőségű, tartalmú, szellemiségű zenét játszunk. Az, hogy mit ad a zene, a koncertélmény. Nagyon örülök, hogy bárhová megyünk a világban, ugyanolyan nagyszerű a fogadtatás. Nemrég például Moszkvában és Szentpéterváron koncerteztünk, és már az első néhány percben hatalmas tombolás alakult ki a nézőtéren.

A miskolci koncertekre visszaemlékezve Atilla így vallott: A legtöbb VHK koncert rendkívüli élmény a számunkra és sokak számára. A szabadtéri koncertek is emlékezetesek, a Diósgyőri vár történelmi hangulata motiváló, és nem utolsó sorban a közönség elképesztő lelkesedése miatt különösen jó élmények a számunkra, a diósgyőri koncertek egyfajta szertartássá váltak. Mindig is az volt a célunk, hogy addig nem jövünk le a színpadról, amíg el nem érjük az annyira kívánt érzést, az őrület, a tombolás kellő szintjét.

Ez mostani koncertjükön is maradéktalanul sikerült.

