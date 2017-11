191 millióból újult meg a miskolci Tündérkert Óvoda

Megújult az önkormányzati tulajdonban lévő Tündérkert Óvoda Miskolcon. Az intézmény 1968-ban épült, az elmúlt 40 évben csak kisebb felújítási munkákat végeztek el rajta. A most zárult projektben a homlokzati falak és a zárófödém utólagos hőszigetelést kaptak. Modern, műanyag szerkezetű, hőszigetelő üvegezéssel ellátott nyílászárókat építettek be, továbbá megújult az épület fűtési és szellőztetési rendszere. A korábbi fűtési rendszert elbontották és teljesen új hálózatot alakítottak ki, amely már korszerű, szabályozható radiátorokon adja le a helyiségek fűtéséhez szükséges hőenergiát. Az óvoda tetején napelemes rendszer épült, amely részben fedezni tudja az épület elektromos energia­szükségletét. Az óvoda bejáratánál akadálymentes rámpát alakítottak ki, valamint kiépítettek egy burkolt felületű mozgássérült parkolót. A parkolótól új járdaszakaszt építettek, valamint a meglévő járda felújítása is megtörtént. Az épületben akadálymentes mosdó áll a mozgássérültek rendelkezésére.

A felújítás során fejlesztették az udvar eszközparkját: új fa- és fém játékokkal bővült az intézmény játszótere. Az épületen belül kialakítottak két, egy kisebb és egy nagyobb tornaszobát, valamint két, a gyermekek egyéni fejlesztésére lehetőséget biztosító foglalkoztató-szobát is.

Az óvoda jelenleg öt csoportszobával működik, a projektnek köszönhetően azonban 25-el bővült a férőhelyek száma. A projekt 191 millió forintból valósult meg.

ÉM

