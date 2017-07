19. MOL Petrolkémia Triatlon Nagyhét – Tizenöt magyar a világkupa előfutamaiban

A 19. MOL Petrolkémia Triatlon Nagyhét pénteki futó tömegsport-eseményén 472 résztvevő gyűjtött be újabb tombolaszelvényeket, melyek a vasárnapi sorsoláson értékes ajándékokat érhetnek.

A világkupa és a junior Európa-kupa 46 országból érkezett résztvevői péntek reggel rendőri felvezetéssel ismerkedhettek meg a tiszaújvárosi kerékpáros pályával, melyen holnap már élesben, a 30 tagot számláló fináléba jutásért tekerhetnek.

Három férfi és két női előfutam

A július 22-én, szombaton a 21. ITU Triatlon Világkupa és a 12. ETU Triatlon Junior Európa-kupa keretében egyaránt három férfi és két női előfutamot rendeznek. Legkorábban, 12.30-kor a junior nők 1. előfutamának résztvevői sorakoznak fel a Dísztó partján található pontonra, majd ráindítással, 15 percenként az újabb csoportok is megkezdik az 500 méter úszásból, 12 km kerékpározásból és 3,2 km futásból álló selejtezőket. A junior Ek-n közel ötven magyar versenyző gyarapíthatja nemzetközi rutinját, köztük, a pár héttel ezelőtt, Kitzbühelben mix-váltó Európa-bajnoki aranyat kiérdemlő Putnóczki Dorka, Mátyus Lili, Lehmann Csongor és Soós Gergő. Rajtuk kívül a tavalyi női első Bukovszki Tünde, továbbá a 2016-os ifjúsági Eb-ezüstös magyar csapatot erősítő Soós Fanni és Dévay Zsombor is ott lehet a legjobbak között.

Hat magyar hölggyel

A világkupa selejtezőit sprint távon (750 m úszás, 20 km kerékpározás, 5 km futás) rendezik meg. az 53 tagot számláló női elit mezőny 15.30-kor kezd el selejtezni, szintén ráindításos rendszerben. Az 1. futamban találhatjuk a címvédő amerikai Renee Tomlint, a tavalyi bronzérmes orosz Elena Danilovát, a többszörös világkupa-dobogós holland Maaike Caelerset, illetve a mieink közül Bragmayer Zsanettet, Sárszegi Noémit és Fuchs Dórát. A 2. futam alakulását minden bizonnyal az idei Eb-bronzérmes, korábbi aquatlon világbajnok orosz Anastasia Abrosimova, az amerikai Erin Dolan és reményeink szerint kétszeres olimpikonunk, Kovács Zsófia fogja irányítani, aki eddig kétszer volt negyedik Tiszaújvárosban. A feltörekvő magyar tehetségek közül Sebők Klaudia és Bicsák Flóra is itt próbálja meg kiharcolni a továbbjutást.

Kilenc magyar férfival

A 77 versenyzőt csatasorba szólító férfi elit első rajtja pedig 16.20-kor lesz, melyet 20 percenként követ a 2. és 3. futam startja. Az 1. futamba sorolták fináléra esélyesek közül a 2009-es és 2016-os tiszaújvárosi világkupa győztesét, az orosz Dmitriy Polyansky-t, riói olimpikonunkat, vk-bronzérmesünket, Tóth Tamást, U23-as világbajnoki bronzérmesünket, Bicsák Bencét, az Európa-kupa győztes német Valentin Wernzet és a korábbi junior Ek-bronzérmes Király Istvánt. A 2. futamban a 2013-ban, Tiszaújvárosban győztes svájci Florin Salvisberg, a többszörös világkupa dobogós olasz Alessandro Fabian, két junior világbajnok, a brazil Manoel Messias, és az amerikai Austin Hindman, valamint a tavaly a top10-ben zárt Dévay Márk továbbjutása tűnik a legbiztosabbnak, de szurkolhatunk ezért Czigány Andrásnak és Zékány-Nagy Patriknak is. A 3. előfutamban az orosz „armadia” másik meghatározó alakja, a sokszoros világverseny top 10-es Alexander Brukhankov, a kiváló francia úszó Raoul Shaw, és a 2014-ben a magyarok közül először világkupát nyert Vanek Ákos vezetheti el a döntőig az őket leggyorsabban követőket, remélhetően Tarnai Lászlót és a most debütáló Lehmann Bencét is.

Az előfutamok legjobb 30-30 időt elért versenyzői állhatnak rajthoz a vasárnapi, 13:00, 14:00 (juniorok), illetve 15:45, 17:10 (elit) órakor kezdődő finálékban.

Illusztris vendégek

A hétvégi nemzetközi versenyeket, illetve a vasárnap délelőtti Magyar Utánpótlás Gálát megtiszteli jelenlétével Ian Howard, a Nemzetközi Triatlon Szövetség (ITU) elnökségi tagja, a Brit Triatlon Szövetség elnöke, Chris Kitchen, az Európai Triatlon Szövetség (ETU) alelnöke, Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke, Szabó Zita, a Magyar Triatlon Szövetség főtitkára és Lipták Tamás, az MTSZ szakmai igazgatója.

A Sport2 élőben közvetít

A Nagyhét szervező bizottságának sikerült megteremteni annak feltételeit, hogy a 21. ITU Triatlon Világkupa július 23-i, vasárnapi női és férfi döntőit élő adásban követhessék a sportág barátai. A Sport2 csatornán 15.30 kor kezdődik a női finálé, 17 órakor pedig a férfi döntő közvetítése.

Szintén televíziós hír, hogy a Tisza Média Kft. munkatársai idén is „üzemeltetik” a Triatlon TV-t. A július 15-23. közötti napi adásokat (tudósításokkal, interjúkkal) meg lehet tekinteni, illetve vissza lehet nézni a www.tiszatv.hu honlapon.

Közel ötszázan a második futáson

A Nagyhét pénteki második alkalommal lehetett futással hozzájutni a teljesítésért járó tombolaszelvényekhez. A világkupa kerékpáros pályáján 2 km teljesítése várt az érdeklődőkre, akik ezúttal is a Hotel Phőnix melletti nagy parkolóból lódultak neki, hogy lefussák, lekocogják a kört. A célban nem kevesebb, mint 472 darab tombolaszelvény talált gazdára.

A szombati folytatásban

A Nagyhét szombati MB-Barter Napján 8 órakor kezdődik a Tiszaújvárosi Turista Triatlon (TTT40). A 10 km gyaloglásból, 7 km evezésből és 25 km kerékpározásból álló kombinált teljesítménytúrára 1000 forintos nevezési díjat befizető 2-4 fős csapatokat a Tisza-parti városrészbe, a szakosztályi csónakházhoz várják, ahonnan 10 óráig lehet elrajtolni. A 7 órás szintidőn belül célba érkezők emléklapot, kitűzőt és persze tombolaszelvényt kapnak ajándékba.

A hagyományos lábtenisztorna 9 órakor kezdődik a Tiszaújvárosi Sportcentrumban. A 2 tagú csapatok vetélkedésének legjobbjai tárgyjutalomban részesülnek és persze ők is megkapják a szelvényeket, csakúgy, mint a szintén a Sportcentrumban, 10 órától megrendezendő, 4 tagú (14 év alatti fiú, 14 év feletti férfi és női kategóriás) együtteseket csatasorba szólító streetball torna résztvevői.

10 órakor Tom Peti és barátai szórakoztatják majd a Főtéren összegyűlteket, 11 órakor nyit a kézműves ház. A 12.30-kor, illetve 15.30-kor induló előfutamok után, 18.30-tól a Baited (Bazsó Gábor-Potyka Tamás) lép fel a KreAktív-színpadon. 20 órakor egy újabb hazai szuperprodukció, a Charlie70 tagjai foglalják el a nagyszínpadot. A szombat hangulatos zárásáról 21.30-tól a Bourbon Street (KreAktív-színpad) gondoskodik majd.

