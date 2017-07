19. MOL Petrolkémia Triatlon Nagyhét – Lehmann Csongor Európa-kupa futamot nyert

A 30 tagot számláló női fináléban a tiszaújvárosiak kiválósága, Putnóczki Dorka olyan tempóval vágott neki a városi Dísztóban az 500 méteres, két körös úszásnak, mellyel mindenkit meglepett. Dorka 13 mp előnnyel kezdhette meg a 12,5 km-es kerékpározást, melynek során az első körben tartotta a két kanadai, egy-egy francia és brit versenyző alkotta üldöző négyest. A második kör végére már ők öten tekertek együtt, és növelték előnyüket a Bukovszki Tündét, Botka Anikót, Mátyus Lilit, Jakab Ilkát, Szegedi Sárát és Rojik Dórát soraiban tudó második bollyal szemben. A váltás előtt 2,5 kilométerrel 25 másodperces volt az előny, mely a depózásig tovább nőtt néhány egységgel. A 3,6 km-es, három körös futás elején háromfősre olvadt az élen állók sora. Putnóczki mellett a brit Olivia Mathias és a kanadai Desirae Ridenour ritmusa olyan volt, hogy az üldözők 2,4 km után is tisztes távolságban maradtak mögöttük. Az utolsó kör elején Ridenour-nak volt még egy sebességi fokozata, melyet Mathias már nem bírt el. A hosszú hajrát a kanadai lány bírta jobban az elmúlt két évben is a dobogón álló Dorkával szemben, aki Európa legjobbjaként lett második.

Eredmények

Nők: 1. Desirae Ridenour (kanadai) 42:05 perc, 2. Putnóczki Dorka (magyar) 42:16, 3. Olivia Mathias (brit) 42:28, …5. Rojik Dóra (magyar) 42:47, …8. Mátyus Lili (magyar) 42:58, …14. Botka Anikó (magyar) 43:18, 15. Ferenczi Nikolett (magyar) 43:25, …17. Jakab Ilka (magyar) 43:31, 18. Bukovszki Tünde (magyar) 43:32, 19. Szegedi Sára (magyar) 43:46, 20. Soós Fanni (magyar) 43:58, 21. Petrov Dorottya (magyar) 44:13, …29. Ramor Korinna (magyar) 46:20.

Ellenállhatatlan futással, magyar arany

A szintén 30 tagú férfi döntőben Lehmann Csongor „lemásolta” klubtársnőjét, Putnóczki Dorkát, ő is elsőként abszolválta az 500 méteres úszást. Rajta kívül Karai Botond, Soós Gergő és Dévay Zsombor is az első hat között futhatott fel a kerékpáros depóba. A harmadik kerékpáros körre 22 tagúra duzzadt a vezető csoport, melyhez Arany Attila és Kovács Balázs is csatlakozott. A hátra levő kilométereken már nem történt semmi izgalmas, így ez a csoport nagyjából egyszerre, Lehmann Csongorral az élen, „támadta meg” a futópályát. Nyolcan próbáltak ellépni, hogy egymás között döntsék el az érmek sorsát. Közülük a fiatalabb Lehmann-fivér 3 km környékén élre állt, sokkolva ezzel a mögötte haladó portugál Ricardo Batistát és a többieket. A verseny hátralevő részében Lehmann Csongor nem, hogy nem fáradt, hanem még gyorsított, így a hazai közönség óriási örömére magabiztosan nyerte meg a tiszaújvárosi junior Európa-kupa futamot. A dobogó második és harmadik fokáról célfotó döntött, melynek végén a címvédő Soós Gergőt a harmadik helyre rangsorolták.

A versenyeket megtekintette dr. Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke, az eseménysorozat egyik fővédnöke, akit hivatalában fogadott Bráz György, Tiszaújváros polgármestere, a szervező bizottság elnöke. A kötetlen beszélgetésen jelen volt dr. Fülöp György, a város alpolgármestere, Márkus Gergely versenyigazgató, a Nemzetközi Triatlon Szövetség (ITU) sportigazgatója és Lehmann Tibor főrendező, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub elnök-vezetőedzője is.

Eredmények

Férfiak: 1. Lehmann Csongor (magyar) 37:39 perc, 2. Ricardo Batista (portugál) 37:46, 3. Soós Gergő (magyar) 37:46, …6. Dévay Zsombor (magyar) 38:16, …13. Arany Attila (magyar) 38:41, …20. Kovács Balázs (magyar) 39:14, …22. Karai Botond (magyar) 39:50, …25. Józsa Botond (magyar) 40:50, 26. Kanyik András (magyar) 41:00, 27. Karai Levente (magyar) 41:27.

Az ünnepélyes eredményhirdetésen az érmeket Chris Kitchen, az Európai Triatlon Szövetség (ETU) alelnöke és dr. Herr Gyula, a Magyar Triatlon Szövetség elnökségi tagja, míg a virágokat és pénzdíjakat dr. Fülöp György, Tiszaújváros alpolgármestere, és Szegedi Attila, a Magyar Triatlon Szövetség elnökségi tagja adta át a legjobbaknak. Lehmann Tibor főrendező az 5 legjobb magyar fiúnak és lánynak a MEDI-HUNGARY Kft. által felajánlott CEP kompressziós sportszárakat adott át ajándékba.

