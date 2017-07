19. MOL Petrolkémia Triatlon Nagyhét – Hétvégi magyar érem-remények

A Nagyhét szerdai 5., Alteo Group napján először a hét fordulós, sakk snell versenyen lehetett tovább gyarapítani a tömegsportos események teljesítésért járó tombolaszelvényeket. A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal bejárata előtt felállított táblákon 28-an mérték össze tudásukat. A verseny győztese az Egerből érkezett Kiss Pál nemzetközi mester lett, aki a Sajóbábony NB II-es csapatát erősíti.

A programban idén újra szereplő extrém-váltó résztvevői szintén gyűjtögethették a tombolákat. A Dísztó körül kijelölt speciális akadály pálya teljesítésére 13, egyenként hét tagot számláló csapat adta le jelentkezését. A tóátúszásból, SEAT Leon tolásból, Borsodi Sörös hordó gurításból, roller-szlalomból, sörös rekesz torony-építésből és kacsa csa-csa-csából álló feladatsort elsőnek a Benőcs Dávid vezette Diósgyőri VTK utánpótlás leány kosarasaiból álló hetes teljesítette. Az első 3 percen belüli időt az MPK Runstream repesztette, de rögtön utánuk a 7Casanova befutójánál ugyanúgy 2:37 percnél állt meg az óra. Arról, hogy az első három helyen ne legyen holtverseny, előbb a bronzérmet kiérdemlő Nekünk8, majd a 2:11 perc alatt célba érő győztes, az ALTEO, valamint az utoljára a pályát teljesítő, a dobogó második fokán zárt ’ÉPP gárdája gondoskodott. A legjobbaknak Ifj. Chikán Attila, az ALTEO Nyrt. , a nap névadó támogató cégének vezérigazgatója adta át az ajándékcsomagokat.

Magyar esélyek, remények

– Az 55 tagú, hat magyart számláló női világkupa verseny szombati sprint távú (750 m úszás, 20 km kerékpározás, 5 km futás) előfutamaiban és minden bizonnyal a vasárnapi, szintén sprint távú, 30 sportolót felvonultató döntőben is a címvédő amerikai Renee Tomlin, az oroszok újdonsült Európa-bajnoki bronzérmese, aquatlon világbajnoka, Anastasia Abrosimova, honfitársa, a tavalyi tiszaújvárosi vk-harmadik Elena Danilova viheti majd a prímet – kezdte esélylatolgatását Lehmann Tibor, a Magyar Triatlon Szövetség szakmai alelnöke, a Nagyhét főrendezője, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub elnök-vezetőedzője. – Nagyon bízom benne, hogy ebbe a sorban csatázik majd kétszeres olimpikonunk, Kovács Zsófia is, aki eddig kétszer volt negyedik nálunk, de odaérhet a legjobbakhoz Bragmayer Zsanett is. Ami a 78 tagú, 9 magyart is a soraiban tudó férfi világkupa-futam mezőnyét illeti, ott is szép számban van a dobogóra jelentkező versenyző. Elég csak az orosz Dmitry Polyansky-t említenem, aki 2009-ben és tavaly is nyerni tudott a világkupánkon. Ugyanebbe a kategóriába tartozik a svájci Florin Salvisberg, 2013 tiszaújvárosi győztese, továbbá az elmúlt két év junior világbajnokai, az amerikai Austin Hindman, és a brazil Manoel Messias, de a hosszú sérülése után egyre jobb formába kerülő első magyar világkupa-győztesünk, Vanek Ákos is okozhat meglepetést, csakúgy mint, a tavalyi vk-harmadik olimpikonunk, Tóth Tamás, továbbá az olasz Alessandro Fabian, a francia Anthony Pujades és az orosz Alexander Brukhankov,, akik többször voltak már pódiumon világ- és Európa-kupákon. A két héttel ezelőtt Tartuban megrendezett Európa-kupa futam első helyezettje, a német Valentin Wernz szintén ott lehet a top 5 környékén. Amennyiben úgy alakul a verseny, hogy U23-as világbajnoki bronzérmesünk, Bicsák Bence az első bolyban kerékpározhat, bármi, akár óriási magyar siker is lehet! Legnagyobb sajnálatunkra bokasérülése miatt le kellett mondania az indulást harmadik olimpikonunknak, a riói játékok 20. helyezettjének, Ifj. Faldum Gábornak, pedig neki a 2015-ös bronz és a tavalyi ezüst után akár az arany is összejöhetett volna a földkerekségen egyedülálló módon, megszakítás nélkül 21. alkalommal megrendezendő tiszaújvárosi világkupánkon. Negyedik olimpikonunk, a nemrégiben anyai örömök elé nézett aquatlon világbajnokunk, mix-váltó vb-bronzérmesünk, Vanek Margit ezúttal is ellátogat kedvenc versenyére, ahol 2014-ben ezüstérmes volt, ám ezúttal szurkolóként segíti társait.

Közel félszáz magyar a junioroknál

Az argentin, ausztrál, chilei, dél-afrikai és kanadai versenyzőket is soriban tudó nyílt, 12. ETU Triatlon Junior Európa-kupa szupersprint távú (500 m úszás, 12 km kerékpározás, 3,2 km futás) selejtezőit 53 nő és 82 férfi kezdheti majd meg szombaton, a városi Dísztóban. A hazai pálya kínálta előnyöket összesen 48 magyar fiatal használja ki, akik számára ez a viadal remek nemzetközi rutin szerzési lehetőséget jelent. Ezen az erőpróbán is 30-as finálékat rendeznek majd vasárnap.

– A junioroknál két hazai versenyzőnk, az egyaránt a kitzbüheli junior Európa-bajnokságon aranyérmes mix-váltót erősítő Putnóczki Dorka és Lehmann Csongor egyértelműen érem-esélyes, ugyanúgy, mint a két tavalyi első, a szintén mix-váltó Eb-győztes Soós Gergő, valamint Bukovszki Tünde. – folytatta Lehmann Tibor. – A tavalyi, tiszaújvárosi ifjúsági Európa-bajnokságon ezüstérmes magyar csapatot erősítő Soós Fanni és Dévay Zsombor szintén beleszólhat a versenyek végkimenetelébe. A legtöbb borsot a kiválóan futó britek, portugálok, a mindig erős oroszok törhetik a mieink orra alá. Összességében azt gondolom, hogy az előttünk álló hétvégén a sportbarátoknak ezúttal is érdemes lesz kilátogatni versenypályáink mellé, melyeket kivétel nélkül a város központjában jelöltünk ki!

A csütörtöki folytatásban

Tiszaújváros Napján, július 20-án, csütörtökön 9.30-kor köszöntik a Gyermeknap résztvevőit. A Tisza Televízió szervezésében 10 órakor kezdődnek és 16 óráig tartanak a gyermekrendezvények, az Egyszervolt Mesezenekarral, játszóparkkal, kisvonatozással, állatsimogatóval. A KreAktív-színpadon 17 órakor kezdi műsorát Kelemen Angelika és Benkő Zsolt. 18 órakor jöhet majd az újabb tombolagyűjtési lehetőség, ezúttal három tagú duatlon-váltó formájában. A Hotel Phőnix nagy parkolója mellől indulhatnak majd a csapatok melynek tagjaira 1 km futás, 4 km kerékpározás és 1 km futás vár.

Az esti nagy koncert előtt, 19 órakor a Városház téren köszöntik a hétvégi nemzetközi versenyekre érkezett sportolókat.

A napot a 20 órakor, a Főtér nagyszínpadán a Zenevonat szuperprodukció zárja, LGT-sztárokkal.

ÉM-SZIS

VISSZA A KEZDŐOLDALRA