19. MOL Petrolkémia Triatlon Nagyhét – Hét (!) magyar a tiszaújvárosi világkupa-döntőben

Az elit kategóriás mezőnyre a szombati előfutamokban a sprint táv, azaz 750 méter úszás, 20 km kerékpározás és 5 km futás teljesítése várt. A hölgyeknél az első 14-14, a férfiaknál az első 9-9 hely jelentett biztos döntőt, míg a fennmaradó helyeket az ezt követő legjobb időt elérő versenyzők tölthették be.

A Dísztó partján felállított ponton hídról elrajtoló női 1. futamban (27 induló) tempózott a tavalyi tiszaújvárosi dobogó első és harmadik fokát elfoglaló versenyző, az amerikai Renee Tomlin és az orosz Elena Danilova, de a három körös úszás után nem ők, hanem 9:52 perc elteltével az osztrák Therese Feuersinger futhatott fel elsőként a sportágat, a világkupát és a Nagyhetet a városban meghonosító dr. Márkus Gábor bronz-szobra előtt a depóhoz. Kiváló pozíciót, a negyediket foglalta el 4 mp hátrányban legjobbunk, Bragmayer Zsanett, aki így könnyedén csatlakozott a nyolc tagú kerékpáros élcsoporthoz. Ez a társaság megnyugtató előnnyel indulhatott el futni, az ő helyük ekkor már biztosnak tűnt a vasárnapi döntőben. A 10 tagú üldöző csoportban, egy percnél nagyobb hátrányban jött meg a depóba a Tamlin, Danilova féle csoport, melyben ott volt a hollandok többszörös világkupa dobogósa, Mieke Caelers is. A három körös futás első harmadában az amerikai Tamara Gorman 14 mp-el előzte meg a Bragmayer vezette hatost. A folytatásban Gorman újabb 5 mp-el ellépett a második francia Emilie Morier-től. Örvendetes volt, hogy a harmadik helyen Bragmayer Zsanettet jegyezhettük ekkor, aki a spanyol Sara Perez Sala mellett szaporázta a lépteit, 24 mp-re az éllovastól. Közben a második sorból alaposan előrelépve Caeleres már a 7., Tomlin pedig a 8. helyen robogott. A hátra levő métereken Gorman megőrzött néhány métert előnyéből és nyert. Bragmayer Zsanett a végére kicsit kiengedve is magabiztosan, 8.-ként szerzett jogot a döntőben való indulásra.

A 26 tagot számláló második futamban az oroszok újdonsült Európa-bajnoki bronzérmesét, Anastasia Abrosimovát irányította a part felé elsőként hajójából a rendezést segítő Rakusz Éva olimpiai ezüstérmes, világbajnok kajakosunk. Kétszeres olimpikonunk, Eb-bronzérmesünk, Kovács Zsófia csak 3 mp-el később, a harmadik helyen vehette célba a váltózónát. A kerékpározás első kilométerein egy 11 tagú csoport tett szert fél perchez közeli előnyre, mely a második váltásig meg is maradt. A futás kezdetén Kovács Zsófia gondolt egy merészet és élre állt, az amerikai Erin Dolan pedig csatlakozott hozzá. Ők ketten, felváltva vezetve 20 mp-en kívül tudták tartani a mögöttük haladókat. A célvonalon Dolan lépett át elsőnek, Kovács előtt, akiért holnap is szoríthatunk a fináléban.

Magyar „ötös” a legjobbak között

A férfiak 27 fős 1. futamában a norvég Jörgen Gundersen bizonyult a leggyorsabbnak, akinek 8:49 mp-re volt szüksége a 750 méter leúszásához. Legjobb magyarként Bicsák Bencét láthattuk a parton, aki 25 mp-el később kezdhette az öltözést. A rendkívül technikás kerékpáros pálya elején a norvég, valamint két orosz, Andrey Brukhankov, a tavalyi tiszaújvárosi győztes Dmitriy Polyansky és az amerikai William Huffman levált a többiektől. A három magyar, Bicsák, a tavalyi bronzérmes Tóth Tamás és Király István a 20 mp hátrányban tekerő második bolyt erősítette. Az újabb depózásra a második boly beérte az elsőt, mindhárom magyar az első 15 között szerepelt ekkor. Az első futó kör végén Bicsák Bencének tapsolhatott először a közönség, de az első hat között ott futott Tóth és Király is, ami több volt, mint ígéretes. Újabb 1600 méter után a magyarok tartották előkelő helyüket, sőt a célban is ugyan ezt mondhattuk el: nyert Bicsák, Király a 4., Tóth az 5. helyen kvalifikálta magát a döntőbe.

A 25 triatlonost a rajthoz szólító 2. futamban is három magyarért dobogott a hazai sportbarátok szíve. Az úszást az ausztrál Matthew Roberts nyerte meg, de Dévay Márk mindössze 4 mp-re követte őt, míg Czigány András a negyedik volt ekkor, Zékány-Nagy Patrik pedig fél percen kívüli elmaradással mehetett váltani. A kerékpáros elrendeződés során 14-en álltak össze. A bringát Dévay rakta le leghamarabb, míg az üldözők közel egy percre voltak a verseny ezen szakaszában. A futópálya első körében az olaszok élversenyzője, Alessandro Fabian bújt elő „rejtekéből” és állt az élre, nyakában a brazilok junior világbajnokával, Manoel Messiassal. Dévay a még finálét érő 9. helyen futott tovább. A futam végül a kanadai Matthew Sharpe sikerét hozta, de ami lényeg, Dévay kilencedikként szintén ott lehet a legjobbak csatájában.

A 3. futam rajtjára 24 sportolót – köztük ezúttal is három hazai triatlonost – szólítottak be a pontonra. Igazolva a papírformát, az úszást a franciák kiválósága, Raoul Shaw 8:38 perces „atomidővel” nyerte meg. A 2014-es világkupa-győztes Vanek Ákos negyedikként, a világkupákon most debütáló Lehmann Bence pedig ötödikként jelezte, hogy bizony velük is komolyan kell számolni. A kerékpározás első kilométerein Vanek Ákos harmad magával szökésre vállalkozott, 15 mp-re eltávolodva a mögöttük haladóktól, köztük a 12. Lehmann Bencével. A váltásnál Bence hátránya meghaladta az egy percet, míg Tarnai László 2:49 perccel volt lemaradva. A mindent eldöntő futás alatt Vanek tartotta magát, másik két versenyzőnk, azonban távolodott a legjobb 9 helyért kiélezett külön csatát vívó, nagy tempót diktáló triatlanosoktól. A futam az orosz Ilya Prasolov sikerével zárult, de ami számunkra fontosabb: Vanek Ákos harmadikként lépett tovább a vasárnap délutáni helyosztóra.

A Sport2 élőben közvetít

A Nagyhét szervező bizottságának sikerült megteremteni annak feltételeit, hogy a 21. ITU Triatlon Világkupa július 23-i, vasárnapi női és férfi döntőit élő adásban követhessék a sportág barátai. A Sport2 csatornán 15.30 kor kezdődik a női finálé, 17 órakor pedig a férfi döntő közvetítése.

A vasárnapi folytatásban

A Nagyhét vasárnapi MOL Napján 9 órától rendezik meg a Magyar Utánpótlás Gálát, melyen hazánk legjobb 16-16 gyermek és serdülő korosztályos triatlonosai mérik össze tudásukat a világkupa pályáin, díszletei között. A 12. ETU Triatlon Junior Európa-kupa női döntője 13, férfi fináléja 14 órakor veszi kezdetét.

14.45-kor a Fred-V koncertjét hallgathatják meg az érdeklődők a főtéren.

A 21. ITU Triatlon Világkupa legjobb 30 női versenyzője 15.45-kor, míg a legjobb 30 férfi sportoló 17.10-kor áll a rajthelyre Tiszaújvárosban, a Dísztó partján.

A Nagyhét tömegsport eseményeinek teljesítésért kapott tombolaszelvények sorsolása 19 órakor indul, melyet követően Veréb Tamás ad koncertet. A világkupa ünnepélyes eredményhirdetése 20.30-kor indul, majd 21.30-tól a Mystery Gang muzsikál. A kilenc napos sorozat zárását a 22.45-től a tűzijáték jelenti.

ÉM-SZIS

