1,5 hónap tömb körüli futás után a teremben Miskolcon

A miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium felújított tornacsarnokának átadó ünnepségét tartották pénteken. ,,Ez a rendkívüli testnevelés óra, örömünnep” – így fogalmazott Kovácsné Szegedi Ildikó az oktatási intézmény vezetője a diákok, kollégái, valamint a meghívott vendégek előtt, és köszöntet mondott a miskolci önkormányzat képviselő-testületének a beruházáshoz szükséges önrész megszavazásáért, valamint a Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt.-nek, hogy szervezőmunkájuknak köszönhetően a jogszabályoknak megfelelően, határidőre elkészült a felújítás. Az iskolai igazgatójától azt is megtudtuk, hogy 1,5 hónap alatt végeztek a kivitelezők a munkával – akiknek szintén köszönetet mondott –, ennyi ideig kellett a csarnok használata helyett a háztömb körüli futást gyakorolniuk a diákoknak.

Az MVSI projektje volt

A beruházás jelentős részét a Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Közhasznú Kft. biztosította, akik kosárlabda szakosztályuk révén a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségéhez benyújtott sportágfejlesztési tervükben szerepeltették ezt az infrastrukturális beruházást, 61 millió forint értékben (ennek 70 százalékát TAO-s forrásból gyűjtötte össze az MVSI, a többit tette hozzá az önkormányzat, önrészként). A projekt kivitelezője az edelényi központú Fedrid Kft. volt, akik ebből az összegből 2 öltözőt újítottak fel, a csarnokba új parkettaburkolatot helyeztek el, a terem falain a szükséges javításokat elvégezték, és a festésre is sort kerítettek, valamint két motorikusan leereszthető kosárlabdapalánkot, és négy fix palánkot helyeztek el.

Illyés Miklós, az MVSI igazgatójának elmondása szerint új eredményjelzőt is szerelnek fel ide hamarosan, és kijelentése szerint addig is mindenki, nem csak a sportszervezet sportolói, hanem diákok, és minden miskolci használni tudja a létesítményt. Az iskola fenntartójának a képviseletében, a Miskolci Tankerületi Központ igazgatója, dr. László István az oktatási intézmény számára örömteli bejelentést tett, nevezetesen, hogy további 5 millió forintot biztosítanak az iskolának, amiből a sportcsarnokba takarítógépet, és olyan mobil padlóborítást, műanyag szőnyeget vásárolhatnak, amely a nem sport jellegű rendezvények esetén megvédi az új parkettát.

Nyitó-, avató beszédet dr. Kiss János, Miskolc Megyei Jogú Város alpolgármestere mondott, aki azzal indított, hogy a megújult körülményeknek köszönhetően talán azok is jelentkeznek majd testnevelés órára, akik ezt felmentés miatt eddig nem tették, majd felsorolta a folyamatban lévő, vagy már elkészült, illetve megvalósítás előtt álló nagyobb sport-infrastrukturális fejlesztéseket a városban (Diósgyőri stadion: 13 milliárd, Diósgyőri labdarúgó utánpótlás központ: 2 milliárd, egyetemi atlétikai centrum: 400 millió, Egyetemi Körcsarnok: 300 millió, Szentpéter kapui sporttelep: 100 millió, MVSC sporttelep: 900 millió), és az egyéb kisebb fejlesztésekkel együtt ezt az összeget 20 milliárd körülinek mondta. Az alpolgármester idézte Ron Greenwood angol labdarúgóedzőt, akinek a mondása szerint kétféle eset van, ,,vagy nálunk van a labda, vagy nincs”, majd hozzátette, hogy most nálunk van. Nem sokkal később, személyesen nála volt, még ha nem is focilabda, hanem ,,csak” kosár, ugyanis ő végezte el az avató ünnepségen a tanuló fiú diákjai közötti kosárlabda meccsen a labdafeldobást.

Az MVSI másik projektje

Az MVSI kosárlabda szakosztálya a 2016/17-es sportágfejlesztési tervében egy másik infrastrukturális beruházás is szerepelt, a Diósgyőri Nagy Lajos király Általános Iskola udvarán egy kültéri, gumi burkolatú, 40×22 méteres pálya építése. A 30 millió forintos beruházás műszaki átvétele megtörtént – tudtuk meg Illyés Miklóstól, aki azt is elmondta, hogy a Borsod-Bos 2004. Kft. kivitelezésében az még hátra van, hogy a két kosárlabda palánk felszerelésre kerüljön, ugyanis a talapzat betonozását csak nemrég végezték el, és a kötési idő miatt még várni kell ezzel.

