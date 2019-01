14 milliárdos beruházás és 200 milliomodik termék - Nagy számokkal kezdi az évet a Bosch miskolci autóipari gyár

Miskolc – Ünnepélyes keretek között jelentették be pénteken a miskolci Robert Bosch Energy and Body System Kft. több mint 14,1 milliárd forintos új beruházását. A 2021-ig tartó projekt keretében új generációs termékek gyártósorait és tesztberendezéseket telepítenek, valamint az irodaépületet is bővítik.