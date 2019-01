100. jubileumi nyílt napot tartottak a Miskolci Állategészségügyi Telepen

Január 26-án, szombaton 100. alkalommal várták nyitott kapukkal az érdeklődőket a Miskolci Állategészségügyi Telepen.

“Mind a 99 alkalommal nagyon sokat fejlődtek a látogatói szeretettől állataink, számukra a legnagyobb ajándék a simogatás, a séta, az emberekkel való közös időtöltés. Nagyon sok esetben követte az együtt töltött időt örökbefogadás – írták közösségi oldalukon.

“Szeretnénk köszönetet mondani minden segítségért, amelyet az elmúlt közel 4 évben a nálunk lévő állatok kaptak látogatóinktól. Külön köszönjük azoknak a gazdáknak és állatvédő szervezeteknek, akik az elmúlt 99 nyílt nap és 4 év során több mint 3000 állatot örökbe fogadtak. Az eddig megrendezett nyílt napok fokozottan hozzájárultak a jó kapcsolat erősítéséhez látogatóinkkal és ezen alkalmaknak is köszönhetően bővül azok száma, akik kijönnek és segítenek védenceink életét szebbé, tartalmasabbá tenni” – tették hozzá.

A 100. nyílt napjukon is örökbe fogadhatta kiválasztottját bármely érdeklődő. A sétáltatás és az örökbefogadás mellett programokkal is várták látogatóikat, így a nagy számban kilátogató érdeklődő láthatta a Spider Mentőcsoport mentő- és keresőkutya bemutatóját, meghallgathatta a Miskolci Önkormányzati Rendészet tájékoztatóját a mindennapos problémákról, szabálysértésekről, illetve volt lehetőség interaktív beszélgetésre a közterület-felügyelő kutyás járőrszolgálattal.

Bemutatta tevékenységét és céljait, az örökbefogadás menetét a Miskolci Második Esély Állatvédő Alapítvány. Bemutatkozott az Avasi kutyasuli, a Forte Kutyaiskola és a Miskolci Állatkórház is.

