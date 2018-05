10 év, közel 80 növendék, számtalan sikertörténet

Immáron 10 éve ápol gyümölcsöző kapcsolatot a Miskolci Szimfonikus Zenekar a Párizsi Konzervatóriummal, amelynek fő megnyilvánulása az évente megrendezett karmesterkurzus. A program lényege, hogy a konzervatórium karmester szakos növendékei egy hetet töltenek Miskolcon, ahol egy rutinos dirigens – az elmúlt években Gál Tamás volt a kurzus vezetője – adja át tudását és gyakorlati tapasztalatait a fiataloknak. A kurzus végén az ifjú karmesterek egy záró­koncerten mutathatják be a tudásukat a Miskolci Szimfonikus Zenekar élén, a Művészetek Háza színpadán. Az elmúlt 10 esztendő alatt közel 80 jövendőbeli karmestert segítettek hozzá a gyakorlat megszerzéséhez. Akadnak olyan növendékek is, akik több alkalommal is jelentkeznek és felvételt nyernek a miskolci turnusra. Tavaly például Jordan Gudefin, aki az elmúlt két évben részese volt a Karmesterkurzusnak, de már végzős hallgató, így búcsúzott: „Nagyon sajnálom, hogy jövőre már nem jöhetek, köszönök szépen mindent, s bízom benne, hogy a jövőben lesz még alkalmam együtt muzsikálni a Miskolci Szimfonikus Zenekarral”.

Élmény és kihívás

A karmesterkurzus hatalmas élmény és szakmai kihívás minden résztvevő számára. A zenekarnak egy koncerten belül 7-8 különböző stílushoz, karmesterhez kell alkalmazkodni, a növendékeknek 80 muzsikust kell irányítani, nagyközönség előtt, a kurzusvezetőnek pedig összhangot kell teremteni a két fél között.

Gál Tamás, aki saját bevallása szerint imád tanítani, így vélekedik: „Egy hét nem sok idő, s ezalatt mindenkiből ki kell hozni a maximumot. Voltak már nagyon határozott és tehetséges hallgatók is a kurzuson, de akadnak még bizonytalanok egyaránt. Mindkét esetben segíteni kell őket abban, hogy megtalálják a számukra megfelelő utat és szakmaiságot.”

Bár a zene egyetemes nyelv, egy karmesterkurzus mindig szól a kultúrák, iskolák, vérmérsékletek, zenei tradíciók találkozásáról és továbbadásáról. Nem elhanyagolható a kapcsolati tőke, amellyel a zenekar gazdagodik: a tehetséges fiatalok előbb-utóbb kirepülnek, versenyeken méretik meg magukat, egyre nevesebb zenekarok hívják meg őket. Viszont ahhoz a zene­karhoz, amelyhez pozitív emlékei kötődnek még diákkorukból, mindig szívesen fog visszajárni.

Az utóbbi években ilyen sikertörténet volt Alexandre Bloch-é, aki a világ legjobbjai között számontartott London Symphony Orchestra ösztöndíjának elnyerése után immár a Lille-i Szimfonikus Zenekar zeneigazgatója. De ilyen volt többek között Quentin Hindley is, aki azóta többször vezényelte együttesünket, 2018 februárjában pedig az ő meghívására muzsikálhattunk a Champs Elysées Színházban.

– ÉM –

A koncertről

2018. május 30., szerda 18:00

Művészetek Háza

Karmesterkurzus a Párizsi Konzervatórium növendékeivel – zárókoncert

Liszt: Les Préludes

Rahmanyinov: II. zongoraverseny

Kodály: Galántai táncok

Sztravinszkij: Petruska

Miskolci Szimfonikus Zenekar

Zongora: Molnár Mónika

Kurzusvezető tanár: Gál Tamás

VISSZA A KEZDŐOLDALRA